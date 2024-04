Alineaciones probables del Atlético de Madrid - Borussia Dortmund hoy, partido de cuartos de final de Champions League

El Cívitas Metropolitano se viste esta noche de gala para recibir al Borussia Dortmund en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Tras conseguir voltear la eliminatoria ante el Inter, la parroquia colchonera sueña en grande con volver a estar en unas nuevas 'b' de la máxima competición continental.

Para ello, los del 'Cholo' Simeone deberán afrontar una exigente cita ante el conjunto de Edin Terzic, que no conoce la derrota lejos de su estadio desde el pasado mes de diciembre. "De los ocho equipos que estamos en 'Champions', el Borussia es el que más intensidad tiene", enfatizó Simeone en la previa del partido.

Una baja de peso

Para afrontar el primero duelo ante los alemanes, el Atlético podrá contar con un recuperado Antoine Griezmann, de quien se espera su mejor versión. Por contra, no podrá contar para el partido con Memphis Depay, clave en la remontada ante el Inter. El club rojiblanco comunicó que el delantero neerlandés sufrió una lesión muscular y se perderá el duelo.

En el Dortmund hay menos dudas, al menos en el once inicial. Edin Terzic podrá contar con su once más titular, pero no viene el equipo precisamente de una buena dinámica. Sin ir más lejos, los 'borussers' cayeron estrepitosamente en el pasado encuentro de Bundesliga ante el Stuttgart en el Signal Iduna Park.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Giménez, Witsel, Azpilicueta; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Samu Lino; Morata y Griezmann.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.