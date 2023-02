Diego Alves: "Mi objetivo era volver a España"

El veterano cancerbero brasileño suple en el Celta de Vigo al lesionado Marchesin “No había colgado los guantes, el homenaje fue por el tiempo que había jugado en el Flamengo y por los títulos logrados", dijo

El portero brasileño Diego Alves aseguró este jueves, durante su presentación como nuevo jugador del Celta de Vigo, que no dudó en aceptar la oferta del club vigués porque su objetivo era volver a LaLiga, cinco años y medio después de abandonar el Valencia y regresar a su país.

El sustituto del argentino Marchesín, que estará de baja ocho meses tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles, reconoció que las negociaciones fueron “muy rápidas” porque después de finalizar su contrato con el Flamengo el pasado 31 de diciembre tenía “muy claro” que “no” quería seguir jugando en Brasil.

“No había colgado los guantes, el homenaje fue por el tiempo que había jugado en el Flamengo y por los títulos que habíamos conseguido. No estaba retirado. El último partido que jugué fue el 13 o 14 de noviembre, después la liga paró por el Mundial y ya terminé contrato el 31 de diciembre”, explicó.

Alves, de 37 años, desveló que en los últimos meses tuvo ofertas de “varios” clubes brasileños pero las rechazó porque su objetivo era “regresar” a España.

“Tengo muchos amigos que pasaron por este club y todos me hablaron muy bien. Me parecía un club familiar y ahora lo he comprobado, todos me han recibido muy bien. Estoy con una ilusión muy grande de hacer cosas bonitas aquí”, subrayó.

A pesar de su edad, el nuevo portero celeste dijo estar “preparado” para asumir el reto de pelear por la titularidad en el Celta con Iván Villar, ya que en el Flamengo también ha tenido “mucha exigencia”.

“Obviamente no estoy como mis compañeros a nivel físico porque están a mitad de temporada, pero en Brasil seguí trabajando. Creo que muy rápido estaré a mi mejor nivel para ayudar al equipo”, afirmó el guardameta carioca, que firma hasta final de temporada.