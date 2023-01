La rodilla vuelve a dar problemas a Deulofeu

Según comunicó el Udinese en sus redes sociales El delantero se someterá a nuevas pruebas para determinar cómo tratar su recuperación

A Gerard Deulofeu su rodilla no le deja disfrutar del fútbol en paz. El delantero presentó nuevas molestias el pasado domingo en el partido que enfrentó a su Udinese con la Sampdoria. El conjunto 'friulani' venció 0-1, y el jugador catalán entró de cambio al 77 para que pudiera volver a coger ritmo de juego tras tres encuentros de baja. No obstante, y según informó su club en redes sociales, las sensaciones respecto a la recuperación del nacido en Riudarenes no son buenas.

"El Udinese comunica que, después de reiterados episodios de inestabilidad en la rodilla derecha de Deulofeu, y a falta de esguinces, el club decidió, en común acuerdo con el jugador, pedir asesoramiento especializado para evaluar el procedimiento de recuperación", informó el equipo italiano en sus redes sociales. El ex futbolista del Barça se había perdido los últimos tres encuentros de su equipo (contra el Empoli, Juventus y Bolonia) justamente por una lesión en su rodilla sufrida previo al Mundial en el Diego Armando Maradona contra el Napoli.

Udinese Calcio comunica che, in seguito a ripetuti episodi di instabilità al ginocchio destro, avvertiti da #Deulofeu, in assenza di traumi distorsivi, ha deciso, di comune accordo con il giocatore, di ricorrere ad una consulenza specialistica per valutare l'iter di recupero. pic.twitter.com/hiYg6Wkihm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 25, 2023

Según informa AS, Deulofeu podría tener que volver a pasar por el quirófano para tratar sus molestias. Los padecimientos del atacante son en la misma rodilla en la que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en 2020, cuando se desempeñaba como delantero del Watford inglés. En Italia no son muy optimistas con el estado del jugador y lo más probable es que tenga que operarse de nuevo para paliar las molestias que no le dejan disfrutar del fútbol sin mayores preocupaciones.