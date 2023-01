El Barça sigue sin poder inscribir a Gavi con ficha del primer equipo

El club azulgrana había mandado hoy toda la documentación y era optimista pero la Liga no da el visto bueno Según la patronal no cumple todavía con la nueva normativa y el club confía en arreglarlo antes o el mismo día 31 de enero

El FC Barcelona ha mandado hoy toda la documentación a LaLiga para poder inscribir a Gavi ya con la ficha del primer equipo, con las nuevas condiciones pactadas en su renovación y con el cambio de dorsal, que pasará a ser el '6'. En el club azulgrana eran optimistas con poder cerrar ya esta carpeta pero la patronal presidida por Javier Tebas no ha dado el visto bueno y Gavi todavía no ha podido ser inscrito.

El club azulgrana todavía no cumple con la nueva normativa que dice que cuando se produce una renovación de contrato durante una temporada sólo se aceptará la inscripción del jugador una vez haya obtenido la validación del Órgano de Validación del Límite de Coste de Plantilla Deportiva Inscribible para la temporada siguiente. Y el Barça sigue excedido de masa salarial pese a las salidas de Piqué y Memphis. Así que la temporada que viene todavía debe rebajar bastante su masa salarial para poder encajar los nuevos contratos de Gavi y Araujo.

Además, con las nuevas normas, el FC Barcelona no puede utilizar más palancas para poder generar fairplay porque la Liga considera que son operaciones excepcionales y no fruto de la gestión ordinaria. Los clubes en esta situación deben realizar un Plan de Tesorería para las 2 próximas temporadas que también tiene que ser aprobado por el Órgano de Validación del Límite de Coste de Plantilla Deportiva Inscribible.

Ante esta situación, el club azulgrana no tendría más remedio que intentar conseguir una rebaja de la masa salarial y pedir un esfuerzo al resto de jugadores de la plantilla o conseguir nuevos patrocinios. Pero con tan poco tiempo por delante, la idea del Barça es no hacer nada más hasta el verano en lo que se refiere a inscripciones. Eso sí, seguirán hablando y negociando con la Liga para intentar poder inscribirlo hasta el día 31. Pero son realistas y admiten que después de la respuesta de hoy no pinta demasiado bien.

La inscripción de Gavi era una de las prioridades que se había marcado el Barça para este mercado de enero. El centrocampista llegó a un acuerdo de renovación hasta el 2026 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros.