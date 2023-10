La pesadilla de Tonali

El jugador italiano está dispuesto a confesar ante la Fiscalia su participación en las apuestas deportivas La sanción prevista es de al menos tres años de inhabilitación, que puede ascender incluso a cinco si se comprueba que apostó en un partido de su propio equipo

Sandro Tonali, actualmente jugador del Newcastle, está dispuesto a contarlo todo. El jugador italiano se aviene a declarar y de esta forma poner fin a la pesadilla de su implicación en las apuestas deportivas.

El jugador ha demostrado estar arrepentido y dispuesto a colaborar con la Fiscalía de la FIGC, tanto los fiscales de la República de Turín en el ámbito penal como los del federal en el ámbito deportivo, para contar nada más que la verdad.

En el primer caso, sólo debería recibir una multa no demasiado cuantiosa, pero en el otro ámbito el riesgo de recibir un golpe es mayor. Está claro que si Tonali está dispuesto a denunciarse ante el fiscal de la FIGC, Giuseppe Chiné, entre las apuestas realizadas, también se encuentran las de fútbol.

El artículo 24 del Código de Justicia Deportiva es claro: no está prohibido apostar en deportes, pero hacerlo en competiciones de la FIGC, la FIFA y la UEFA es una infracción fuertemente castigada. La sanción prevista es de al menos tres años de inhabilitación, que puede ascender incluso a cinco si se comprueba que un jugador ha apostado en un partido de su propio equipo y puede reducirse gracias a una sólida colaboración con la Fiscalía.

Este último sería el camino elegido por Tonali, al igual que el de Nicolò Fagioli, que pronto debería llegar a un acuerdo de culpabilidad. El jugador de la Juventus, a pesar de los extraños giros y vueltas, será escuchado por la Fiscalía Federal por última vez durante esta semana, por lo que la inhabilitación debería llegar con un acuerdo antes de la remisión por lo que la pena se reduce automáticamente en un 50% (por lo tanto, la suspensión mínima de 3 años se reduciría a 18 meses), más una reducción adicional resultante de la información que quería facilitar inicialmente y que debería llevar la suspensión a 10 meses.

Para Tonali, sin embargo, la historia puede no ser tan sencilla. En primer lugar, porque todavía no está claro si apostó por el Milán -circunstancia que evidentemente constituiría una grave circunstancia agravante- pero también porque la Federación de Fútbol quiere que el caso de las apuestas, entre una confesión y un arrepentimiento, no sea percibido por los jugadores y la opinión pública, como una mancha muy grave que debe borrarse lo antes posible.

Giuseppe Chiné lleva días analizando el expediente de Tonali y el de Zaniolo y está esperando recibir los documentos de Turín y, sobre todo, el resultado del análisis de los smartphones y las tabletas. Sin embargo, el proceso podría acelerarse si el jugador lo informa por sí mismo. En ese momento, como ocurrió con Fagioli, el fiscal intentará obtener las respuestas adecuadas para aclarar la posición del centrocampista del Newcastle.

La confesión de Tonali por sí sola no será suficiente para tener una idea de cuál podría ser la sanción. De hecho, es necesario que su versión coincida plenamente con el material recopilado por la Fiscalía de Turín. Para Fagioli fue así y Tonali seguramente será honesto hasta el final. Sin embargo, esto lleva mucho tiempo: la Fiscalía Federal ha iniciado recientemente una investigación sobre el exjugador del Milan. Fagioli fue escuchado a finales de agosto y aún se ha llegado a la remisión, así que serán necesarios algunos meses para saber qué sucede con Tonali, incluso en el caso de una confesión.

Si Tonali busca un acuerdo de culpabilidad, se le pedirá que acuda a las comunidades que acogen a los adictos al juego, para garantizar que este último escándalo se convierta en un motor de positividad también hacia el sistema del fútbol, a menudo considerado responsable de cualquier malversación que gire en torno a la pelota.