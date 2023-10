Spalletti: "La investigación debe continuar"

El técnico de la 'Azzurra' habló del 'Caso Apuestas' Se mostró muy cauto, apoyando la labor policial

El técnico italiano, Luciano Spalleti, se ha pronunciado sobre la salida de Tonali y Zaniolo de la concentración a causa del 'Caso Apuestas'. “Los apoyaremos, pero es correcto dejarles abandonar nuestro campo después de hablar con la policía”, explicó.

Los dos futbolistas tuvieron que abandonar la concentración a petición de la Fiscalía de Turín, para declarar ante la Policia de Florencia. En sus declaraciones reconocieron únicamente haber apostado a "blackjack y poker", pero no a fútbol. De ser cierto, su pena se vería reducida.

Además, en la misma línea, el técnico Spalleti se mostró consecuente con los hechos: “Si han cometido irregularidades, es absolutamente correcto continuar con la investigación”.

En la rueda de prensa previa al encuentro contra Malta, Spalletti también habló del tema: "¿El caso Zaniolo y Tonali? Ahora intentaré profundizar más, pero no podemos quedarnos estancados en esta situación. Necesitamos ir más allá, hemos tenido todo el día para poder analizar esto, para tener esto. Mañana habrá que actuar: hay que dejar la cosa clara. Lamentablemente para la situación creada no había otra solución que permitirles llegar a sus seres queridos, a sus hogares y a sus situaciones de trabajo. En este tipo de situaciones nos sentimos bien y espero que nos aclaren todo, nos demuestren que no hay nada y vuelvan con nosotros: son dos futbolistas fuertes, muy fuertes. Después de trabajar con ellos la primera vez y al tenerlos disponibles esta semana, me di cuenta aún más, por ejemplo al eliminar algunos de los vicios de Zaniolo en el campo".

Uno de los capitanes, el guardameta Donnarumma también se mojó: "Han sido 24 horas difíciles, pero ciertamente no afectará al equipo ni a nuestro progreso. Estamos concentrados en entrenar, en jugar y por eso pensaremos en el partido de mañana: estamos súper listos para darlo todo para ganar el partido. Esto no afectará la moral del equipo".

En los próximos días se espera que más futbolistas se vean implicados en las investigaciones. Además de Nicolo Fagioli, de la Juventus, que ya ha declarado reconociendo los actos, el próximo será Nicola Zalewski, carrilero del Roma.