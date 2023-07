OFICIAL: Taty Castellanos ficha por la Lazio

El delantero argentino firmará por el conjunto italiano tras una temporada cedido en el Girona La Lazio abonará 15 millones de euros más bonos al New York City, que lo tiene en su propiedad

Ya es oficial. El 'Taty' Castellanos es nuevo jugador de la Lazio tras firmar un acuerdo con el equipo italiano hasta 2028. El delantero argentino empezará una nueva aventura en Italia tras su espectacular temporada como cedido en Girona.

El ariete argentino, propiedad del New York City, disputó la temporada pasada como cedido en el Girona. 'Taty' anotó 14 goles con el equipo de Míchel, un rendimiento impresionante que despertó el interés de muchos equipo de Europa.

Finalmente será la Lazio quien se ha adelantado en el fichaje del delantero argentino. El equipo de Maurizio Sarri ha dipositado los 15 millones de euros (más bonus) por el jugador, que firma con el equipo italiano hasta 2028.

El delantero Valentín 'Taty' Castellanos dijo: “Me gustaría agradecer sinceramente a todos en NYCFC y City Football Group por siempre cuidarme tan bien y por hacer posible este movimiento. Es como ser parte de una familia. También me gustaría agradecer a los fanáticos que siempre creyeron en mí y me apoyaron en cada juego".

“Siempre seré un fanático de NYCFC. El Club y la gente increíble que hay allí han jugado un papel muy importante en mi carrera y en mi vida. Siempre ha sido un sueño para mí jugar en Europa y en la Champions League y no podría estar más emocionado”.

Reencuentro esperado

El Girona, tras el anuncio, ha confirmado que la Lazio de Taty Castellanos será el rival del Girona FC en el 46 Trofeo Costa Brava. El partido tendrá lugar el domingo 6 de agosto a las 20h. en el estadio de Montilivi.