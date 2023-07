'Taty' Castellanos, anuncio oficial el martes

Firmará por la Lazio hasta 2028 y dejará 15 millones de euros más bonos en las arcas del New York City Se ubica como la sexta tarifa de transferencia más alta en la historia de la MLS

La historia del ‘Taty’ Castellanos con el combinado gerundense llega a su fin. Según informó este sábado el compañero Fabrizio Romano, el delantero argentino firmará por la Lazio hasta 2028 y dejará 15 millones de euros más bonos en las arcas del New York City, conjunto que lo tiene en propiedad.

Castellanos, que marcó 14 tantos en la temporada pasada con el equipo de Míchel, no regresará a la MLS y tendrá la oportunidad de disputar la Champions League europea con el equipo de Maurizio Sarri, clasificado tras la sanción de la Juventus.

Lazio have reached full agreement to sign Argentinian striker Taty Castellanos from City Group, here we go! 🔵⚪️🇦🇷



Agreement on €15m fee, personal terms agreed too. Medical tests next week, as per @CLMerlo. pic.twitter.com/Jzl71gDf1Y