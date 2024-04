Luis Alberto se pone en el mercado: “No quiero ni un euro más de la Lazio”

En Roma se respira tensión y polémica. El adiós de Sarri y la llegada de Tudor parecía haber devuelto la ilusión a la Lazio, sobre todo después de la victoria liguera ante la Juventus - que tampoco pasa por su mejor momento -. Pero la eliminación contra, precisamente, el conjunto bianconeri en la semifinal de Coppa, y la derrota en el Derbi de Roma, han vuelto a hacer estallar la 'bomba'.

Anoche se llevaron una cómoda victoria ante el colista, la Salernitana, pero la Curva Nord aprovechó el escenario para protestar en contra de la directiva y de los jugadores. Antes de que la pelota echara a rodar, mostraron una pancarta que enunciaba: "No sois dignos de llevar nuestra camiseta", con los dorsales de todos los protagonistas del Derbi.

SOBREPASÓ EL LÍMITE

Sin embargo, un futbolista que ha dicho basta, y anunció, tras el partido, su deseo de abandonar la disciplina biancocelesti. "Espero disfrutar de los últimos partidos y luego ya veremos. Han sido semanas difíciles, no formaré parte del proyecto el año que viene, pedí al club que me liberara de mi contrato y no quiero recibir un euro más del Lazio", expresó a DAZN.

Unas declaraciones bastante inesperadas, porque el mediapunta tiene contrato hasta junio de 2027. "Dejaré los próximos cuatro años que me quedan de contrato a otros, es justo dar un paso al lado en este club que me ha dado tanto. Creo que ha llegado el momento de dejar mi sueldo al club para otros", añadió.

TODO UN EMBLEMA 'BIANCOCELESTI'

Luis Alberto llegó al Lazio en 2016 y, desde entonces, ha sido un emblema para los 'Águilas', con los que ha disputado, ni más ni menos, que 302 partidos y marcado 51 goles, aunque su mejor registro son las 76 asistencias con las que su equipo ha ganado una Copa de Italia y dos Supercopas italianas.

Tras la renovación que efectuó en octubre de 2023, es, junto a Immobile, el jugador mejor pagado de la plantilla, con un suelo que ronda los cuatro miilones netos hasta 2027. Por lo que, con su renuncia, dejaría de ganar hasta 12 millones de euros.

Luis Alberto celebra un gol al Nápoles con la Lazio / AFP

¿REGRESO A ESPAÑA?

Es cierto que el andaluz siempre ha expresado su deseo de volver a España. Y, ahora, estaría ante la oportunidad perfecta para hacerlo. De hecho, hace un par de años desveló en el canal de Twitch de Jijantes FC que quería regresar a LaLiga. Pasó por las filas del Sevilla, Barça B - ahora Barça Atlètic - , Málaga y RC Deportivo. Aunque donde más feliz se sentió fue en la ciudad condal: : "Siempre digo, el único lugar donde siempre me he sentido bien ha sido en Barcelona. Disfruté de todo, en mi trabajo diario".

Luis Alberto marcó el gol del filial azulgrana / Javi Ferrándiz

Actualmente, el portal especializado 'Transfermarkt' lo tasa en 14 millones de euros. Pero veremos dónde acaba jugando Luis Alberto la próxima temporada.