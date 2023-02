Ibrahimovic sobre Rafael Leao: "Me bajé el sueldo por él, juego gratis. ¿También quiere la casa?"

La renovación de Rafael Leao es uno de los principales objetivos del Milan Ibrahimovic volvió a saltar al terreno de juego tras nueve meses de lesión

Zlatan Ibrahimovic ha vuelto y sigue con el mismo humor de siempre. Tras ser operado el pasado 25 de mayo de 2022, Ibrahimovic jugó sus primeros minutos frente a la Atalanta, partido que terminó con una victoria 2-0 para los 'rossoneri' y los empata a puntos con el Inter en la segunda plaza de la clasificación de la Serie A. Tras el partido, Zlatan habló para los micrófonos de DAZN y, como es habitual, no dejó indiferente a nadie.

Rafael Leao, extremo izquierdo del Milan, es una de las perlas jóvenes a nivel europeo y uno de los mejores en su posición. El Milan está luchando por tratar de renovarle, pero el portugués no termina de decidirse y parece que este mercado de invierno le lloverán ofertas. Zlatan, tan directo como siempre, se pronunció sobre el tema: "Me bajé el sueldo por Leao, juego gratis. ¿También quiere la casa?", dijo haciendo referencia a los esfuerzo del equipo por reducir la masa salarial.

Leao, sin embargo, se mostró más reservado ante las preguntas, aunque resulta evidente que no tiene clara la renovación: "Estoy bien en el Milan, pero no puedo hablar ahora. Veremos al final de la temporada. Lo más importante es este partido y terminar bien el año".

Ibrahimovic habló también sobre sus primeros minutos tras la lesión. A pesar de sus 41 años, se sigue viendo fuerte y cree que aún es capaz de tener un rol importante en el grupo: "Quiero competir con mis compañeros y jugar; si no, no me quedaría. No estoy aquí para jugar solo los últimos diez minutos, eso significaría que estás acabado. Si es así, prefiero quedarme en casa".