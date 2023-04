Giroud y el Milán, muy cerca de cerrar la renovación

El delantero francés del conjunto de Stefano Pioli renovará, si nada extraordinario ocurre, esta misma tarde de miércoles Los actuales números del veterano ariete del Milán son muy similares a los de su primera temporada en el club, con 13 goles y 6 asistencias en 38 partidos

Olivier Giroud y el AC Milán continuarán sus caminos durante un par de temporadas más. La renovación del ariete francés en el conjunto rossonero sonaba con fuerza desde hace días, tal como aseguraba Calciomercato.it, aunque se ha hecho esperar hasta después del partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Paolo Maldini, el máximo responsable deportivo del conjunto italiano, ha conseguido convencer a Giroud para continuar en San Siro. El nacido en Chambéry (Francia) cumplirá los 37 años en septiembre, aunque el rendimiento que está dando a los de Stefano Pioli en la punta de ataque junto a Rafael Leão ha superado las expectativas.

Actualmente, el francés es el máximo goleador del Milán, afianzándose también como uno de los jugadores con más minutos de la plantilla, solamente superado en la parcela ofensiva por el propio Leão. Además, ha podido demostrar que aun está para las grandes citas europeas, con el gol que consiguió ayer martes en el Diego Armando Maradona para el pase a las semifinales de la Champions League.

