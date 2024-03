Xabi Alonso, ante el regreso más esperado

Cuando tienes la suerte de tu lado, no hay nada que pueda salir mal. No importa si tienes que remontar dos goles en veinte minutos, porque, de una manera u otra, lo acabarás haciendo. El Bayer Leverkusen no quería poner punto final a su increíble racha de imbatibilidad, y logró, tirando de épica, prolongarla, por lo menos, un partido más.

Cuando todo indicaba a que sí, a que el conjunto de Xabi Alonso sumaría la primera derrota del curso a día 14 de marzo de 2024, Frimpong y Schick, por partida doble, que se ha comprometido a aparecer en los momentos importantes, darían la vuelta a la eliminatoria para acceder a los cuartos de final de la Europa League y seguir haciendo historia esta temporada.

Y en el 'timing' ideal, cuando el equipo está a un paso de levantar la Bundesliga, está en las semifinales de la DFB Pokal y en los cuartos de la Europa League, Xabi Alonso ha recibido la mejor noticia posible. Su 'killer' de confianza, Victor Boniface, está muy cerca de reaparecer.

NO HAY OTRO COMO ÉL

"Está cerca de volver, si todo va bien”, afirmó Xabi Alonso el viernes. Y ya habría y todo: el próximo 30 de marzo ante el Hoffenheim en el BayArena, tras el parón de selecciones.

Victor Boniface sigue siendo, pese la lesión, el máximo realizador del Leverkusen con 16 dianas en 23 partidos / EFE

El nigeriano, que se sufrió una lesión de adductores en enero con su selección justo antes de partir a la Copa África, no ha podido estar a la disposición del técnico tolosarra.

Y es que, pese a estar casi dos meses fuera de los terrenos de juego, sigue siendo el máximo goleador de la plantilla, con 16 dianas en 23 partidos. Curiosamente, los compañeros que le siguen de cerca son los dos carrileros, Frimpong y Grimaldo, con 11 tantos cada uno en 32 y 36 partidos, respectivamente.

POCA CONFIANZA EN LA SEGUNDA UNIDAD

A excepción de Patrick Schick, que ha conectado nueve tantos en 19 partidos y en pocos minutos sobre el césped, ni Hlozek ni Borja Iglesias, que llegó a petición del propio Xabi Alonso en el mercado invernal, han sido capaces de ganarse la confianza del técnico.

Los jugadores del Bayer Leverkusen celebran un gol de Victor Boniface / AFP

Cuando más necesitado estaba el equipo tras la ausencia de Boniface, no han sabido dar ese paso adelante que tanto demandaba Xabi Alonso. El checo sí que ha 'mojado', lleva seis goles en 30 partidos, pero el 'panda' todavía no se ha estrenado desde que aterrizara en Alemania.

Pero si todo va bien, Victor Boniface estará listo para redebutar con gol ante el Hoffenheim el próximo 30 de marzo.