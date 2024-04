Los secretos del Leverkusen campeón: “Es un club que lo tiene todo”

El verdadero triunfo de un proyecto se mide por la fe en los malos momentos. Y en Leverkusen, con Xabi Alonso al mando, el Bayer tuvo mucha. De estar en descenso directo a, en año y medio, levantar el trofeo de campeones de la Bundesliga. Tarea difícil, porque en aquellas tierras reinaba la leyenda del 'Neverkusen', una especie de Rey Midas a la inversa convirtiendo en fracaso cada atisbo de victoria. Pero contra el Werder Bremen se acabó la espera, y la gloria liguera llegó al BayArena por primera vez en su historia.

El gran artífice, quién sino, fue el tolosarra desde el banquillo coordinando un grupo de talentosos jugadores que dejaron al Bayern Múnich sin el duodécimo título liguero consecutivo. En las oficinas la labor también fue excelsa, apuntándose la llegada de nombres como Boniface o Xhaka, sumados al atrevimiento de Wirtz, Frimpong o Grimaldo para el cóctel explosivo del campeonato. Fórmula ganadora.

"NECESITABAN UN ENTRENADOR COMO XABI ALONSO"

"Es un club que lo tiene todo. Necesitaban un entrenador como Xabi Alonso, joven, con ganas, y que confiara también en los jugadores jóvenes. En los procesos. Dentro, como director deportivo, está Simon Rolfes, que conoce más aún lo que es el club", explicó a SPORT Michael Ortega, exjugador del Leverkusen y compañero de Rolfes en su época de futbolista.

Michael Ortega durante su etapa en el Bayer Leverkusen / TRANSFERMARKT / IMAGO

Le da mucha entidad al trabajo de Xabi en los banquillos y al de Simon desde las oficinas. "Fue mi capitán y creo que eso le ha ayudado también, entender todo el tiempo que estuvo dentro. Los dos -Xabi y Rolfes- han sido grandísimos jugadores. Fuera del campo hacen ver el fútbol más fácil. Son grandes líderes", añadió.

Michael Ortega con la selección Colombia Sub-20 (2011) / EFE

El centrocampista colombiano, hoy en The Strongest de Bolivia, jugó en el Bayer Leverkusen la 2011/2012, aquel año del repóker de Messi a Leno en Champions y la última temporada de Ballack como profesional. "Fue una época muy linda. Tuvimos grandes jugadores y éramos una gran familia. Resultó una experiencia muy linda en todo, tanto en lo personal como profesionalmente. En estos momentos me doy cuenta lo mucho que me ha servido lo que viví allí", rememora.

Ortega, actualmente en el The Strongest de Bolivia (2023) / EFE

Entiende que, así como a él, a los jugadores actuales les potencia mucho la política del club. "La cultura allí, para mí, es una de las mejores en el tema de la disciplina. Y, además, le dan el tiempo a los proyectos, le dan la paciencia y al final consiguen lo que quieren".

CONSEJOS A PUERTA

Michael fue el primero de tres colombianos que han pasado por las filas del Leverkusen. Santiago Arias, ex del Atlético de Madrid, también estuvo en el BayArena una campaña. Y, actulamente, en plantilla también hay un cafetero campeón: Gustavo Puerta. A sus 20 años, el centrocampista, capitán de la Sub-20 de su país e internacional absoluto con la 'Tricolor', disputó ya nueve partidos esta temporada. Es una de las apuestas a futuro del club.

Ortega le mostró su respaldo y le arropó con consejos: "Que viva el momento, que es algo mágio. Ya está en el fútbol de Europa. Que aprenda de la cultura alemana porque sirve mucho para la vida, y que luche hasta el final por quedarse largo tiempo en Europa. Tiene lo más difícil que es el talento. Que sea paciente en todo momento", finiquitó.