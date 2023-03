La receta mágica de Xabi Alonso

El técnico vasco ha convertido a un Leverkusen que luchaba por el evitar el descenso en otro que busca meterse en Europa Desde que cogiese las riendas del Leverkusen en octubre ha logrado 13 victorias, 4 empates y 7 derrotas, situando al equipo a tres puntos de la Conference League

30 de septiembre de 2022. Jornada 8 de la Bundesliga. El Bayer Leverkusen cae goleado por 4-0 ante el Bayern de Múnich y ocupa posiciones de descenso tras lograr una sola victoria en ocho partidos. 19 de marzo de 2023. Jornada 25 de la Bundesliga. El Leverkusen derrota al Bayern 2-1 y, tras tres victorias consecutivas, se sitúa a tan solo tres puntos de Europa. ¿La clave de esta brutal transformación? Xabi Alonso.

Aquella abultada derrota a principios de temporada ante el gigante alemán dejó sentenciado al entonces técnico hispano-suizo del Leverkusen, Gerardo Seoane. No obstante, fue la derrota ante el Oporto en Champions del 4 de octubre la que provocó su cese. Un día más tarde, el club anunció la contratación del exjugador de Real Madrid y Bayern, Xabi Alonso. A partir de entonces, el Leverkusen únicamente se ha dedicado a soñar.

Observando la evolución entre ambas fechas, cualquiera diría que el camino ha sido fácil. Pero no es cierto. A pesar de que el de Tolosa debutó en el banquillo del equipo con una contundente goleada al Schalke 04, sus inicios fueron un auténtico mal de cabeza. No, no es una metáfora relacionada con la farmacéutica que lo fundó. Tras el 4-0, el Leverkusen volvió a caer en Champions ante el Oporto y acumuló tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria en la Bundesliga, además de dos empates en Europa ante Atlético y Brujas.

Felicidad antes del parón

Pero todo cambió a partir de noviembre. Un mes antes del parón, Xabi Alonso dio con la tecla definitiva y logró enlazar tres victorias que le alzaron hasta la duodécima posición justo antes del Mundial.

A pesar del miedo a una recaída tras una larga pausa competitiva, todo continuó igual en el mes de enero. Y es que desde aquel empate ante el Brujas el 1 de noviembre, el Leverkusen ha logrado un total de 13 victorias, 1 empate y tan solo 4 derrotas, sumando Bundesliga y Europa League, competición en la que también sigue con vida.

A pesar de que seguir avanzando en la Europa League es una caramelo muy apetecible (se miden en cuartos al Unión Saint-Gilloise belga), Xabi Alonso no debe apartar la mirada de la competición doméstica, donde acumula tres victorias consecutivas. Y es que el Leverkusen se encuentra en estos momentos a tan solo tres puntos del Eintracht de Frankfurt, que marca el acceso a la Conference League.

Alcanzar la tercera competición europea convertiría la temporada del Leverkusen en algo más que satisfactoria, teniendo en cuenta que todo hacía indicar a principios de curso que lucharían por evitar el descenso a Segunda. Tendrá trabajo por delante Xabi Alonso, que ya espera con ganas los próximos compromisos tras el parón de selecciones ante uno de los colistas, el Schalke 04, y ante su rival directo en Liga, el Eintracht.