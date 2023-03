Xabi Alonso frustra al Bayern

La derrota ante el Bayer Leverkusen deja al equipo muniqués sin liderato y con un ataque de nervios "Fuimos inferiores en todos los aspectos. Esto no es el Bayern", dijo el director deportivo Hasan Salihamidzic

Todo íba viento en popa para el Bayern, sobre todo después de eliminar al Paris Saint Germain y de mandar en la Bundesliga. Hasta que llegó Xabi Alonso.

El técnico donostiarra, actualmente dirigiendo al Bayer Leverkusen, aguó la fiesta de los muniqueses. Su equipo derrotó al Bayern, que no perdía desde hace un mes y le privó de ser líder antes del parón invernal. El equipo de Nagelsmann queda relegado a la segunda posición por detrás del Borussia Dortmund.

La derrota no sentó bien al equipo muniqués, especialmente al director deportivo Hasan Salihamidzic: "Fallamos en todo y fuimos arrollados por un equipo que venía de jugar el jueves. Hoy hemos sido inferiores en todos los aspectos. Esto no es el Bayern. Hubo tan poco empuje, mentalidad, duelos. Este equipo es bueno cuando la mentalidad está ahí desde el principio, pero igual de malo cuando no muestra mentalidad y cree que puede hacerlo todo sólo con su calidad".

Xabi Alonso había estudiado muy bien al Bayern, al que sorprendió con una innovación táctica, en la figura de Andrich, centrocampista al que el técnico español retrasó para convertirlo en líbero: "Estuvimos analizado mucho y pensando en lo que podíamos hacer. Sabemos que el Bayern es muy flexible en ataque. De ahí que quisiéramos un jugador flexible que jugara tanto en defensa como de centrocampista. Rob lo ha hecho increíblemente bien. Cómo ha entendido la posición, cómo se ha incorporado. Creo que lo ha disfrutado".

Kimmich también reconocía que no pueden volver a fallar: "Todos sabemos leer la tabla. Todos hemos visto nuestro rendimiento hoy. Ganar al Dortmund es una obligación para volver a ponernos a dos puntos".