La perla alemana que sigue el Barça la lía en Marbella

A veces, cuando lo tienes todo de cara para triunfar, tú mismo te pones piedras en el camino. Hasta el punto de, incluso, peligrar tu futuro. Esta vez, los focos apuntan a Paris Brunner, la joya del Borussia Dortmund que el Barça sigue de cerca.

El joven futbolista ha vuelto a causar problemas en el campo de entrenamiento del conjunto alemán en Marbella y, más tarde, tuvo que lidiar con sus padres en las oficinas del club.

Según ha informado SkySports, Brunner habia tenido alguna que otra diferencia con el también talentoso Cole Campbell. Y tras tal encontronazo, han 'echado' a ambos jugadores del hotel donde están concentrados.

Sin embargo, no ha sido el primer 'lío' de la joven perla alemana. Y es que ya fue suspendido el mes de octubre del año pasado por un incidiente todavía 'indefinido'. Pero en esta ocasión, tanto Brunner como Campbell no han quedado exentos de consecuencias, ya que fueron los dos únicos jugadores de campo que no participaron en la última cita ante el Standard de Lieja.

La familia Brunner acudió a las oficinas del club: "Los padres pasaron por la oficina, él mismo", explicó un reportero del medio. "Internamente, el BVB ya tiene dudas sobre su actitud. Uno quiere sensibilizar de nuevo y decir: "Chico, debes haberlo entendido poco a poco, porque en el cajón hay prácticamente un contrato que está listo para firmar", sentenció.