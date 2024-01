El Bayern despide a su Káiser por todo lo alto

Era uno de esos partidos especiales, en los que el fútbol, y a veces, el resultado, queda en un segundo plano. El Allianz Arena decía adiós a toda una leyenda, a su Káiser, al gran Franz Beckenbauer.

Bayern - Hoffenheim Bundesliga FC Bayern Munich 3 0 TSG Hoffenheim Alineaciones Bayern Munich Neuer; Laimer (Pavlovic, 78'), Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Guerreiro (Goretzka, 78'); Müller (Coman, 73'), Musiala (Choupo-Moting, 87'), Sané (Tel, 73'); Kane Hoffenheim Baumann; Kabak, Grillitsch, N'Soki; Stach, Kaderabek, Bülter (Skov, 79'), Proemel, Kramaric (Tohumcu, 79'); Beier (Becker, 84'), Weghorst (Bebou, 79')

La despedida fue perfecta de principio a fin. El frío de Múnich no fue 'rival' para unos aficionados bávaros que no fallaron a la cita y que llenaron las gradas de pancartas, ni para un Bayern que, pese a no jugar su partido más brillante, impuso su ley y homenajeó a su Káiser con una victoria.

En el día que Manuel Neuer cumplía 500 partidos, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel se veía las caras frente a un Hoffenheim que sueña con Europa, y ante el que necesitaba sumar tres puntos para no perderle la pista al Leverkusen de Xabi Alonso.

APARECIÓ MUSIALA... Y POR PARTIDA DOBLE

Volvían Kimmich y De Ligt, pero el nombre propio del partido sería Jamal Musiala. Abrió el marcador a casi los veinte minutos de la primera mitad, tras un córner que se sacó en corto y que culiminaría en un disparo cruzado inalcanzable para Baumann. Y sería decisivo para anotar el segundo y cerrar el partido cuando mejor estaba el Hoffenheim en el partido.

INTERCAMBIO DE GOLPES

En el inicio del segundo asalto se igualarían las fuerzas, y ambos conjuntos dispondrían de buenas ocasiones para, ampliar distancias en el marcador, o bien empatar el partido. Pero Musiala primero, y Harry Kane en el añadido, sentenciarían el partido.

Sin hacer su mejor partido, el Bayern Múnich no falló y sumó una nueva victoria para situarse a tan solo un punto, y con un partido menos, de un Leverkusen que se ve las caras con el Augsburgo.

Y es que la última vez que llegó al ecuador de la competición en segunda posición, se marcó una segunda vuelta espectacular. Y parece que los de Tuchel están más que preparados para rozar la excelencia.