Oficial: Vincent Kompany, nuevo entrenador del Bayern Múnich

Xabi Alonso, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Rúben Amorim, Ralf Rangnick... La lista de candidatos para ocupar el banquillo del Allianz tras el anuncio de la salida de Thomas Tuchel a final de temporada era larga, pero finalmente asumirá el cargo uno de los más inesperados, Vincent Kompany (38 años).

El mítico central y capitán del Manchester City, entre otros equipos, dirigirá a uno de los grandes de Europa tras una última temporada decepcionante en el Burnley, club al que empezó a dirigir el verano de 2022. Tras un ascenso a Premier League y el reciente descenso a Championship, el Bayern abonará 10,5 millones de euros al cuadro inglés para llevárselo a la Bundesliga.

Kompany, que firma por tres temporadas (hasta 2027), enfrentará su primera experiencia importante como entrenador tras aprender en el Anderlecht belga y desarrollarse en Turf Moor, donde tenía contrato hasta 2028. Colgó las botas el verano de 2020 tras una histórica carrera como futbolista profesional y dio el salto a los banquillos en el propio Anderlecht, donde fue entrenador - jugador en escasos partidos de su último curso, y donde posteriormente asumió el cargo de entrenador.

ASCENSO Y DESCENSO CON EL BURNLEY

Después, el Burnley le confió su proyecto, en 2022, y devolvió a los 'clarets' a la Premier League en su primer año en Inglaterra. Por desgracia, la temporada 2023-24 no ha terminado como esperaba. No obstante, pese a tener muchísima menos experiencia que sus 'competidores' para el puesto, su desempeño ha convencido a un Max Eberl que no ha dudado en apostar fuerte por él.

Kompany, durante el partido ante el Manchester City / PETER POWELL

El Burnley, penúltimo clasificado de la Premier League con solo 24 puntos en 38 jornadas, pedía 20 'kilos' al Bayern para hacerse con los servicios de su entrenador, pero finalmente acordaron abonar 10,5 millones de euros, una cantidad bastante grande por un 'novato' en los banquillos.

Las primeras palabras de Kompany

Tras hacerse oficial su llegada al conjunto bávaro, la web del Bayern ha recogido las primeras impresiones del entrenador belga: “Estoy deseando que llegue el desafío del FC Bayern. Es un gran honor poder trabajar en este club: el FC Bayern es una institución en el fútbol internacional. Como entrenador, tienes que defender quién eres como personalidad: me encanta tener el balón, ser creativo, y también tenemos que ser agresivos en el campo y valientes. Ahora estoy deseando hacer cosas muy básicas: trabajar con los jugadores, formar un equipo. Cuando las bases estén colocadas, el éxito llegará”, expresó.

Pep Guardiola, que dirigió al Bayern entre 2013 y 2016, y entrenó a Kompany en sus primeros años en Manchester, confía claramente en sus capacidades. “Tengo una buena opinión de su trabajo. Me gusta como persona, su personalidad, su conocimiento del juego, su trato con los medios… Me encantaría verlo en el Bayern", aseguró. ¿Le saldrá bien la apuesta al Bayern?