La increíble historia del Heidenheim: de Quinta División... ¿A Europa?

Se ha hablado de muchos equipos que han sorprendido a todo el mundo esta temporada. El Girona en España, el Aston Villa en Inglaterra, el Bolonia en Italia, el Brest en Francia, el Bayer Leverkusen y el Stuttgart en Alemania... Pero todos se olvidan del Heidenheim, una de las grandes revelaciones de la Bundesliga, en su debut en la máxima categoría del fútbol teutón.

La historia del equipo dirigido por Frank Schmidt, uno de aquellos héroes que no llevan capa, es de las más interesantes -y desconocidas- de Europa. El club nació en 1846, dos décadas antes incluso de que la 'The Football Association' redactara las reglas de lo que conocemos hoy en día como fútbol, en el año 1868. Sin embargo, el Heidenheim no empezó a jugar hasta 1911, ocho años después de la fundación de la FIFA.

DEBUT EN BUNDESLIGA POR TODO LO ALTO

Curiosamente, y pese a ser uno de los equipos más antiguos de Alemania, esta ha sido su primera temporada en la categoría de oro del país, y qué manera de debutar. Primer año en Bundesliga y, salvo sorpresa máxima, jugarán competición europea la temporada 2024-25, la Conference League.

El Heidenheim terminó octavo en su primera temporada en la Bundesliga / EFE

En la última jornada, el Heidenheim goleó al Colonia (4-1) para cerrar su primera campaña en la Bundesliga en la octava plaza con 42 puntos, los mismos que Werder Bremen (noveno) y Friburgo (décimo). Sin embargo, por diferencia de goles (-5), supera al combinado dirigido por Florian Kohfeldt(-6) y al de Christian Streich (-13). Ese gol de diferencia, puede valer un billete a la Conference League.

HEIDENHEIM, A 'MUERTE' CON EL LEVERKUSEN

Para que eso suceda, el Bayer Leverkusen debe ganar al Kaiserslautern, de Segunda División, en la final de la DFB-Pokal. Por lo tanto, toda Heidenheim animará con su alma al equipo de Xabi Alonso el próximo 25 de mayo. Pero si el Kaiserslautern da el 'campanazo', el equipo de Bundesliga 2 entraría directamente a la fase de grupos de la Europa League junto al Eintracht Frankfurt (sexto). El Hoffenheim (séptimo) iría a Conference League y el Heidenheim se quedaría sin premio europeo.

FRANK SCHMIDT, UN HÉROE DESCONOCIDO

Para entender la magnitud de la hazaña del Heidenheim, hay que tener en cuenta que en 2007 el club estaba en la Quinta División del país. Un ascenso meteórico en menos de 20 años que no se podría entender sin Frank Schmidt. El actual entrenador ascendió al equipo a Cuarta en 2008, a Tercera en 2009 y a Segunda en 2014. Todo ello sin ningún descenso de por medio.

Frank Schmidt, entrenador del Heidenheim / EFE

El Heidenheim estaba a un paso de la Bundesliga, y lo dio en la temporada 2022/23, al quedar primero en la Bundesliga 2. ¿Y cuánto tiempo lleva al mando? 17 temporadas. Nadie le iguala en las cinco grandes ligas. De momento, y lejos de 'quemar el proyecto, Frank Schmidt ha dado una lección a Europa. En tiempos de prisas y poca paciencia, el alemán ha demostrado que si las cosas se hacen con cariño y se cuidan cada día, llegan los resultados. Primer año en Bundesliga, octavo puesto. ¿Llegará el premio de Europa?