¿Guiño de Adeyemi al Barça?

Hoy se cumple un año desde la llegada de Karim Adeyemi al Borussia Dortmund procedente del Salzburgo. El futbolista de 21 años llegó a sonar para el Barça, pero terminó renovando su contrato con el 'BVB'. En el mismo día en que se cumplen 365 días de su fichaje, ha dejado caer un guiño al club azulgrana.

El origen ha sido una publicación de la cuenta de Twitter OptaFranz. En ella, aparecen datos sobre la participación de varios futbolistas en los goles de su equipo. En 2023, Adeyemi ocupa el primer lugar al estar involucrado en un gol liguero cada 64 minutos, el mejor futbolista en este aspecto en las cinco grandes ligas europeas con al menos 500 minutos disputados.

Al dato que demuestra que es uno de los grandes futbolistas de Europa en la actualidad, un usuario de la red social ha respondido: "Mejor sustituto posible para Ansu Fati en el Barça".

Best possible Ansu Fati replacement for barca