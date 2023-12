¡'A la inglesa'! Así fue la despedida de Kane del hotel donde vivía en Múnich

Harry Kane ya es un ídolo de masas en Múnich. El delantero está firmando una primera mitad de temporada excelente con el equipo de Baviera, un conjunto que apostó fuerte este verano por su fichaje y desembolsó 100 millones de euros por el goleador inglés. Su nueva casa ya es una realidad.

Desde que cambiara Inglaterra por Alemania, Kane ha estado viviendo en uno de los hoteles más prestigiosos de la capital germana, el elegante Mandarin Oriental, que ha sido su hogar y el de su familia desde el pasado mes de agosto.

No ha sido hasta finales del mes de diciembre que el ariete británico habría encontrado al fin una casa donde mudarse. Vivirá, según apunta BILD, en una villa en Baierbrunn, un suburbio al sur de Múnich donde abundan las personas famosas y con alto poder adquisitivo.

La clase de Harry es innegociable, incluso para estas cosas. El jugador colgó una fotografía en su cuenta de Instagram con todos los empleados del hotel que lleva acogiéndolo los últimos cinco meses, una muestra de agradecimiento ' a la inglesa', como ya comentan algunos usuarios.

"Infinitas gracias a todo el staff del hotel que me ha hecho sentir como en casa desde mi llegada a Múnich. Ha sido decisivo para mi rápida adaptación. Muller estaba preocupado por si la habitación se me quedaba pequeña, así que es hora de marcharse e irse a un nuevo hogar donde poder estar con mi familia" afirmó el ex del Tottenham entre risas en su publicación.

En el momento, se aprecia a Kane sosteniendo su camiseta con el '9' del Bayern junto a los directivos del hotel y todos los trabajadores detrás, con una sonrisa de oreja a oreja.