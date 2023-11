La lujosa vida de Harry Kane en Múnich... ¡con un gasto de más de un millón!

El futbolista lleva alojado en el hotel Vier Jahreszeiten Kempinski de Múnich desde el pasado mes de agosto Harry Kane acumula una cuenta de más de 1 millón de euros por vivir en un hotel

Harry Kane aterrizó a Alemania en agosto y es la gran sensación del Bayern de Múnich. Sin embargo, el inglés todavía no se ha podido adaptar como le gustaría. El delantero no ha dejado de buscar viviendas, pero durante estos casi tres meses no ha conseguido encontrar una casa donde poder instalarse. De hecho, actualmente vive en un hotel en Alemania a través de una cuenta de 1 millón de euros. “Harry es un hombre de familia, por lo que encontrar un lugar donde estar con su esposa e hijos claramente tiene que ser una prioridad”, confesó una fuente cercana al jugador a ‘The Sun’.

Kane ha marcado 15 goles en 10 partidos de liga en la Bundesliga incluidos tres hat-tricks. El fin de semana anotó su segundo consecutivo contra el Dortmund. El delantero inglés está en un momento estelar y es la gran sensación en Múnich. Pero, hay un factor que incomoda al inglés, y es ni más ni menos el hecho de buscar un alojamiento.

El delantero , de 30 años, que gana alrededor de 415.000 libras esterlinas a la semana, había visto la casa de sus sueños por 70.000 libras al mes en una elegante ciudad alemana apodada "Beverly Hills de Baviera". El inglés visitó una mansión de ocho habitaciones en el enclave millonario de Grunwald, con habitaciones para el servicio, piscina cubierta y al aire libre, spa y cine en casa, pero todavía se aloja en una suite de 10.000 libras la noche en el hotel Vier Jahreszeiten Kempinski de Múnich.

Más de 11.000 euros por noche

Un hotel en el que el futbolista inglés habría acumulado una cuenta de más de un millón de euros debido al alto precio de las suites donde se alojan, de 10.000 libras esterlinas cada noche (más de 11.000 euros, al cambio).

Inside Harry Kane’s luxury Munich hotel where England captain has racked up £1MILLION tab as house hunt goes onhttps://t.co/1QXA6GrSayhttps://t.co/1QXA6GrSay — Irish Sun Sport (@IrishSunSport) 6 de noviembre de 2023

Harry Kane, sin embargo, se encuentra en uno de los mejores hoteles de Alemania y como es lógico, no le afecta a nivel deportivo. Él está centrado: “Está claro que ha podido mantener su mente centrada en su juego porque ha tenido un comienzo increíble en su carrera en el Bayern. Si su búsqueda de casa es la mitad de buena que su puntuación de goles, terminará con un palacio. No es que su hotel esté en mal estado", comentó su fuente.