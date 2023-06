Incógnita con el futuro de Davies

El futuro de Alphonso Davies en el Bayern de Múnich parece ser toda una incógnita y su renovación se encuentra estancada El representante del jugador explicó en el medio 'Bild' que "es un momento caótico en el Bayern de Múnich. No estoy seguro de qué está pasando y con quién hablaremos"

El Bayern de Múnich ha 'salvado' la temporada ganando en una última jornada agónica un nuevo título de la Bundesliga. Fuera de los terrenos de juegos, las continuas polémicas han marcado el día a día de los bávaros. Desde la pelea entre Mané y Sané, hasta los recientes despidos de Kahn y Salihamidzic, pasando por los problemas internos con el capitán Manuel Neuer, han sumido al club alemán en un auténtico caos institucional.

Es tal la magnitud que incluso algunos jugadores han mostrado su descontento con la situación de la entidad. El agente de Alphonso Davies, Nedal Huoseh, explicó al medio 'Bild' que "es un momento caótico en el Bayern de Múnich. No estoy seguro de qué está pasando y con quién hablaremos. Parece que hay demasiada inestabilidad e incertidumbre sobre la dirección del club".

El Bayern de Múnich quiere reconstruir la plantilla para volver a luchar por los grandes títulos europeos y la renovación del lateral canadiense parece ser una prioridad para el conjunto alemán. Davies acaba contrato en 2024 y tras las palabras de su representante ha sembrado la incertidumbre sobre una posible extensión de su contrato.

Unos de los equipos que están más interesados en intentar hacerse con los servicios del actual lateral izquierdo del Bayern es el Real Madrid. El conjunto blanco quiere reforzar la parcela defensiva con una incorporación de primer nivel y Davies es una opción más que interesante.

"He hablado con otros clubes, nos han enviado mensajes y hablado con nosotros, pero no hemos tenido ninguna conversación profunda. Le quedan dos años de contrato. No sabemos qué pasará dentro de un año. Todo es posible, podría permanecer en el Bayern durante toda su carrera o mudarse. Está feliz en el Bayern. Ha ganado varios títulos y es un buen club, uno de los mejores del mundo. No hay muchos clubes a los que pueda ir. Solo unos pocos selectos pueden fichar a un jugador como Alphonso Davies", aseguró el agente de Davies.

Además, por si no consigue renovar a Alphonso Davies, el Bayern ya habría incorporado a Raphael Guerreiro en el lateral izquierdo. De esta manera, el cuadro bavaro se cube las espaldas por lo que pueda ocurrir.