El Bayern trata de ordenar el futuro tras el cese de Kahn y Salihamidzic

El presidente del club, Herbert Hainer, y el sucesor de Kahn como CEO, Jan-Christian Dreesen, comparecieron este domingo La conquista del título se vio un tanto ensombrecida por la comunicación del cese de Kahn y Salidhamidzic

El Bayern, un día después de conseguir en una jornada dramática su undécima Bundesliga consecutiva, ha empezado a tratar de ordenar su futuro, después del cese del CEO Oliver Kahn y del director deportivo Hasan Salihamidzic.

El presidente del club, Herbert Hainer, y el sucesor de Kahn como CEO, Jan-Christian Dreesen, comparecieron este domingo conjuntamente ante la prensa para explicar la decisión de remover la cúpula.

Ya la sola presencia de dos personas que vienen del mundo empresarial era algo notable, después de que en varias de esas conferencias de prensa estuvieran antiguas leyendas del club como parte de la cúpula.

Sin embargo, interrogado al respecto, Hainer dijo que no creía que eso representara un cambio en la identidad del Bayern ni tampoco que, en momentos en que el cargo de director deportivo está vacante y se acerca el período de fichajes, el club vaya a perder competencia futbolística.

Dreesen, a esa respecto, recordó que ya había habido un momento similar, después de la dimisión de Mathias Sammer por razones de salud, en la que el club se había quedado sin director deportivo en un momento clave.

"En ese momento junto con Karlheinz Rummenigge nos ocupamos de los fichajes y creo que las cosas no salieron mal. El Bayern sigue teniendo gente con competencia futbolística. Uli Hoeness sigue en el Consejo de Vigilancia, ahora estará otra vez Karlheinz Rummenigge y sobre todo tenemos a Thomas Tuchel", dijo, lo que puede implicar que el entrenador vaya a tener especial poder en la próxima ventana de fichajes.

Una de las decisiones comunicadas hoy fue la de nombrar a Rummenigge como miembro del Consejo de Vigilancia.

Tras una temporada caótica, la conquista del título se vio un tanto ensombrecida por la comunicación del cese de Kahn y Salidhamidzic justo después de que terminase el partido.

"Para una decisión así no existe el momento correcto. Pero los jugadores tras la última jornada se iban de vacaciones y para Hasan era importante despedirse personalmente del equipo", dijo Hainer.

El jueves, según Hainer, él y Uli Hoeness tuvieron una conversación con Salihamidzic y Kahn en la que se les planteó una rescisión de sus contratos de común acuerdo.

"El jueves hablamos con ellos. Con Hasan las cosas funcionaron. Con Oliver no fue tan fácil, no aceptó una rescisión del contrato de común acuerdo. El viernes decidimos su cese. Por esa situación no era posible que fuera a Colonia (al último partido)", dijo Hainer.

Sobre la ausencia de Kahn en Colonia ha habido una batalla en las redes sociales. Primero se dijo que no había ido debido a un resfriado pero luego Kahn dijo, a través de twitter, que el club le había prohibido ir.

La versión del resfriado circuló antes de que se conociera el cese y Hainer dijo hoy que el mismo Kahn les había enviado un mensaje diciendo que estaba en cama y resfriado.

"No voy a comentar todo lo que ahora Oliver escribe. Pero eso es algo que tengo en mi móvil", dijo Hainer.

Con respecto a Tuchel, fichado por Kahn y Salihamidzic tras el cese de Julian Nagelsmann, no hay debate alguno, según Hainer

"Estamos convencidos de Thomas Tuchel. Es uno de los mejores entrenadores de Europa. Hablamos con él el viernes. Entendió la situación. No hay ningún debate sobre su continuidad.", dijo.

Tras una temporada con ceses fulminantes, Hainer y Dreesen fueron interrogados si ello no implicaba que había un cambio en la cultura del Bayern con una política más inmisericorde ante los fallos.

"No es nuevo que en el Bayern la exigencia sea máxima y no hay la primera vez que se producen ceses súbitos que no todo el mundo entiende. Baste recordar los casos de Otto Rehagen y Jürgen Klinsmann", dijo Hainer.

Rehagel fue cesado en 1996 y Klinsmann en 2009 ambos antes de terminar su primera temporada como entrenadores y ambos habían llegado como una apuesta para marcar una hora.

Nagelsmann al menos terminó la primera pero su despido desconcertó porque se le veía como una apuesta de futuro lo que se reflejaba en el contrato de cinco años que se firmó con él.

Kahn también tenía un contrato de cinco años y ahora el Bayern estará enfrentado al tema de las indemnizaciones.

"No puedo adelantar nada, pero si puedo decir que estamos en buena situación y que podemos tener cierta generosidad en ese punto", dijo Dreesen, que hasta ahora era responsable de las finanzas en el Consejo Directivo.