El inquietante mensaje del boxeador Ryan Garcia: "Le cortamos la garganta...nadie lo encontrará"

El boxeador estadounidense Ryan Garcia, en plena gira de presentación de su combate contra Devin Haney, publicó en sus redes sociales un inquietante mensaje en el que se asegura que está muerto.

El púgil de ascendencia mexicana, que el próximo 20 de abril peleará contra Haney por el título mundial CMB de peso superligero, lleva varias semanas calentando dicho combate con declaraciones y mensajes en sus redes sociales, pero el último mensaje publicado ha desconcertado a sus seguidores.

"Lo tenemos chicos. Ryan García, RIP. Perro" y "le cortamos la garganta a Ryan García y nadie lo encontrará", se puede descifrar en los vídeos que se han publicado en sus redes. Unos textos inconexos mezclados con letras sin sentido aparente.

Se trata de la última publicación que ha realizado García y que cuenta ya con más de 2 millones de comentarios de seguidores preocupados por el extraño texto que aparece junto al vídeo.

Por el momento, aunque García no se ha pronunciado, su exmujer Andrea Celina ha desmentido que el boxeador haya fallecido. "He estado en contacto con él y puede que parezca que está bien, pero no lo está. Sé en mi corazón que está siendo muy oprimido. Si mis seguidores que son creyentes... pueden orar por Ryan. Estoy realmente preocupada y todos los miembros de su familia también. No formamos parte de nada de esto y queremos que mejore, pero esto real. Ora por él", ha escrito en un mensaje en sus redes sociales.