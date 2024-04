El gran sueño europeo de Tania Álvarez

A sus 22 años, la catalana Tania Álvarez (10 victorias -2KO- y una derrota) es, ante todo, una boxeadora mediática que ha entendido a la perfección que la mejor manera de promocionar un deporte injustamente denostado es al estilo de Sandor Martín, marcando diferencias dentro y fuera del ring.

La discípula de Toni Moreno es también un prodigio de ambición, como demostraron ambos al coger las maletas para enfrentarse en un duelo histórico en el Teatro Madison neoyorquino a la australiana Skye Nicolson, campeona mundial pluma desde el pasado sábado (arrasó a la danesa Sarah Mahfoud).

Desde ese 4 de febrero de 2023 han pasado 14 meses y Tania Álvarez ha tenido tiempo de vencer a la polaca Oles, a la vasca Brunet y también de proclamarse campeona de España pluma el 18 de noviembre ante la también catalana Natalia Francesca, a quien entrena el excampeón europeo Juli Giner.

Esas tres victorias llegaron en su feudo del Casal Cultural i Recreatiu de Castellbisbal, donde este sábado afrontará el mayor reto de su carrera con la disputa del vacante título europeo supergallo frente a la italiana Maria Cecchi (10-2) en su tercer asalto a un cetro que no pudo lograr ante la murciana Mary Romero ni frente a polaca Laura Grzyb).

Tania Álvarez, en el Madison ante Skye Nicholson / EFE

El CAR Sant Cugat acogió un acto de promoción del combate en el que la acompañaron Anna Caula, Secretària General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat y por el presidente de la Federació Catalana de Boxa, Joan Antoni Fuertes. Todo en el marco del programa 'Entre totes tot / Esport femení'.

"Es clave generar referentes como Tania para que el deporte femenino siga creciendo, abra nuevas miradas y todas tengamos la libertad de elegir un deporte. En dos años las licencias han crecido un 20% en Catalunya. Por tanto, las mujeres cada vez somas más bienvenidas en muchas disciplinas como el boxeo", recalcó Caula.

"Tania nos permite recuperar la ilusión de tener un boxeador catalán, en este caso una mujer, al máximo nivel. Nos queda la asignatura pendiente de tener un campeón del mundo de boxeo. Ojalá sea ella", dijo Fuertes.

Álvarez y Cecchi se medirán el sábado en Castellbisbal / INSTAGRAM

¿Y la protagonista? Ambiciosa, Tania Álvarez saldrá a por todas ante una rival zurda. "Estoy muy emocionada, porque me ha costado mucho llegar hasta aquí y es una oportunidad única. Muchas chicas me escriben y me dan las gracias porque sus padres las han dejado probar el boxeo por la visibilidad que le doy", explicó.

Ahora es mucho más boxeadora tras la experiencia del Madison. "Llegué con muchísima ilusión y segura de que podía ganar, pero a medida que pasaban los minutos veía que no llegaba y me frustré bastante. Al principio me vine abajo, pero enseguida eso se convirtió en una motivación extra para trabajar más esas carencias", añadió la de Sant Esteve Sesrovires.

Su entrenador Toni Moreno recalcó a SPORT la importancia del 'fenómeno Tania'. "No podía cortarle las alas cuando salió lo de Nueva York, pero sabía a lo que íbamos. Ahora su boxeo y su defensa están mucho más pulidos, porque antes se comía muchos golpes. Que no se ponga nerviosa, que esté en su distancia y que salga lo que hemos trabajado", recalcó.