Las cifras del traspaso de Sergio Canales al Rayados de Monterrey

Sergio Canales está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Rayados de Monterrey El '10' del Real Betis firmaría por tres temporadas a razón de 5 millones de euros por temporada

La salida de Sergio Canales hacia México parece un hecho a falta de los últimos flecos del contrato, que vinculará al jugador cántabro con los Rayados de Monterrey.

Según las últimas informaciones cercanas a la entidad verdiblanca publicadas por AS, las cifras del traspaso rondarían los 10 millones de euros fijos más 5 en variables. Desde México no manejan esa información, ya que aseguran que no pasará de los 8 millones de euros.

La prensa azteca aclara, que entre fijos y variables no superaría los 12 millones de euros por el traspaso del '10' del Real Betis. Mientras, el acuerdo que vincula al jugador con el club mexicano es por tres temporadas a razón de 5 millones por cada una.

El motivo de la espera del fichaje del cántabro por los Rayados y que, de momento, está alargando la negociación hasta el final, son unos ingresos que la entidad verdiblanca debe al jugador. Por esto mismo, en las oficinas del Heliópolis querían aumentar las cifras del traspaso y así poder ahorrarse este montante.

La misma situación pasó con el fichaje de Edgar González por el Almería, donde el Real Betis afirmaba que las cifras del acuerdo rozaban los 5 millones de euros, algo que desde Almería negaban rotundamente.