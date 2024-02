El calvario del Betis con las lesiones

La temporada del Betis la siguen protagonizando las lesiones. Las nuevas bajas de Fekir, Altimira y Aitor Ruibal se suman a la gran lista que está teniendo el conjunto de Manuel Pellegrini durante toda la temporada.

A lo largo de las campañas, los equipos tienen diferentes bajas que provocan que los entrenadores no tengan a todos sus activos para los partidos. Pero, la situación a la que está sometida el Betis con las lesiones le está lastrando en exceso durante toda la temporada. El pasado martes se anunciaron tres nuevas lesiones. Fekir, Altimira y Aitor Ruibal fueron los 'caídos' del partido liguero ante el Athletic.

Lo que ha provocado la desesperación en Pellegrini es que gran parte de las lesiones más importantes hayan recaído en pilares fundamentales de la plantilla. A lo largo de la temporada, no ha podido contar en sus filas con jugadores de la talla de Bravo, Bartra, Guido, Ayoze, Isco Alarcón o el nuevo fichaje, Bakambú.

La racha con los lesionados en el conjunto de Heliópolis ha generado que tan solo Pezzella, Chadi Riad, Assane Diao, Fran Vieties y los recién llegados Johnny y Fornals no hayan sido baja por lesión.

Sin contar las lesiones, la lista de bajas para Pellegrini ha seguido sumando a lo largo de esta campaña. Más allá del estado físico, ha padecido numerosas bajas por la Copa África o por no poder ser inscritos en competición europea y en las primeras jornadas de liga. Sabaly, Chadi Riad, Altimira, Juan Cruz y Sokratis en la Europa League, y Fornals, Chimy, Sabaly, Sokratis y Altimira en la Conference. Bartra y Bellerín fueron los que se perdieron las dos primeras jornadas de LaLiga al no estar inscritos en el inicio liguero.

Pellegrini no cuenta con el 23% de la plantilla

Los datos le dan la razón a Pellegrini, cuando en rueda de prensa, destaca el rendimiento del equipo teniendo en cuenta la situación en la enfermería verdiblanca. Hasta 22 jugadores se han lesionado esta temporada. El técnico chileno no cuenta con el 23% de sus jugadores en cada encuentro que disputa. En 37 partidos que lleva el Betis esta temporada, hasta un total de 169 veces no ha contado con sus jugadores por lesión. La cifra, que ya es impactante, aumenta aún más en el caso de que se le sumen las bajas por no ser inscritos o por competiciones internacionales como la Copa África. En ese caso, serían un total de 220.

La temporada del Betis está siendo un calvario con las lesiones y Pellegrini deberá seguir en lo que resta de temporada sin poder contar con gran parte de la plantilla. El chileno tendrá que lograr los objetivos con los mimbres que tenga en cada momento.