El Betis, sobre Isco: "Es un buen jugador..."

El actual mandatario del club bético ha hablado el día previo a la importante visita a Old Trafford, en la ida de los octavos de final de la Europa League Haro ha tratado temas como las distintas opciones de mercado, la lesión de Fekir o el primer viaje al 'teatro de los sueños' del conjunto verdiblanco

Estos últimos días han sido muy ajetreados en el Benito Villamarín. La importante lesión de Nabil Fekir el pasado 24 de febrero ha provocado movimientos, reuniones y un seguido de preguntas entre la cúpula bética; la primera de ellas, si buscarle un sustituto al francés, que se perderá lo que queda de temporada.

Después de conocerse el alcance, el nombre que más ha sonado como reemplazo de la estrella bética es Isco Alarcón, con pasado en el Sevilla y el Real Madrid, entre otros, y a quien ya se relacionó con el club el pasado verano. La cercanía con Manuel Pellegrini, que fue su entrenador en la histórica etapa en el Málaga, desató todo tipo de rumores respecto a una posible incorporación, aunque el Real Betis no se ha planteado el fichaje por, entre otras cosas, el espacio salarial de la plantilla.

Tal como ha asegurado el presidente del club, Ángel Haro, "el club siempre está abierto a opciones. Vimos lo que había en el mercado, pero finalmente decidimos seguir con esta plantilla. ¿Descartar un sustituto? A un 99% es imposible que venga nadie. ¿Isco? Son nombres que están ahí, lógicamente es un buen jugador. Se ofrece como se ofrecen más jugadores, pero siendo respetuoso con cualquier jugador creo que tenemos una gran plantilla y es el grupo que nos ha llevado hasta aquí”.

El buen momento de forma del Betis, a prueba en 'el Teatro de los Sueños'

El Real Betis encadena cuatro partidos sin conocer la derrota, con tres victorias por la mínima antre Almería (2-3), Valladolid (2-1) y Elche (2-3), y un meritorio empate en el Benito Villamarín frente al Real Madrid (0-0).

En Europa, el conjunto bético tan solo se ha dejado puntos en el empate en casa contra la Roma de Mourinho (1-1). Lo demás, un pleno de victorias que lo ha llevado a liderar de manera destacada el grupo C de la Europa League (16 puntos de 18 posibles).

Mañana jueves, los de Pellegrini se citan ante el Manchester United en Old Trafford, donde hace poco menos de dos semanas cayó eliminado el FC Barcelona. Antes del viaje, Haro ha tratado de analizar la histórica visita al 'Teatro de los Sueños': “Vamos a un escenario de los mejores de Europa. Rival difícil, pero con la ilusión de que el equipo va a competir. Los favoritos son ellos, por presupuesto, potencial económico, pero vamos a competir y, por qué no, vamos a ganar. Vamos con ese deseo. Todos están muy comprometidos”, aseguraba.

El Betis no estará solo. Viajarán casi 4.000 aficionados béticos a apoyar a los jugadores. "Cuando se va a este tipo de desplazamientos, no perder es ganar. Nos enfrentamos a un equipo de nivel y me gustaría traer la eliminatoria abierta; llegar al Villamarín con opciones. El equipo siempre compite a pesar de las adversidades. Con bajas importantes, todos han dado un paso adelante. Ante el Madrid incluso pudimos ganar, tuvimos ocasiones más claras que ellos”, concluía el presidente.