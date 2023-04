Alcaraz, segundo asalto ante Bautista

El murciano se mide al castellonense en la pista central este jueves a partir de las 16.00 horas Solamente se han enfrentado en una ocasión con triunfo para Carlitos en Indian Wells 2022

Carlos Alcaraz tiene la cabeza bien amueblada, eso no es nuevo. Sin embargo, no deja de sorprender cada día que compite, cada día que atiende a la prensa, cada día que tiene un compromiso comercial, cada día que le aclaman los fans, cada día que se le pide un gesto... No deja de sorprender que en ningún momento pierda la compostura, nunca aparque la buena educación y tan solo sea un hombre desatado en la pista, cuando el tenis lo requiere. Allí se convierte en una bestia temible, pero siempre sin perder la sonrisa.

Así lo expresó en la rueda de prensa tras su debut ante el portugués Nuno Borges y seguro que así seguirá por muchos años.

Este jueves Carlitos se medirá a Roberto Bautista (16.00 horas) en la pista central del Real Club Tennis Barcelona. Será un nuevo duelo fratricida en el torneo donde el castellonense sabe que necesitará el partido perfecto si quiere superar a Alcaraz, porque para el murciano hay algo que es innegociable: “Hay que tener claro el calendario y los torneos, pero nada freno a mano, a jugar a tope cada partido”, aseguró.

Solo un enfrentamiento antes

Y si Carlitos juega a tope hay que parar máquinas y contemplar un tenis de muchos quilates que muy pocos tenistas consiguen contrarrestar pese a que el español tiene solo 19 años. De hecho, en el único precedente entre ambos fue el año pasado en Indian Wells y Charly ganó a Roberto por un contundente 6-2 y 6-0.

El escenario de hoy es distinto y la superficie también, pero Carlos demostró en su debut que llega en plenas facultades y su adaptación a la tierra no requiere de demasiados partidos para mostrar buen nivel.

Anticipa un partido duro

“En el siguiente partido espero seguir al 100%, seguir con buen ritmo. Con Roberto será un partido muy duro, tendré que estar concentrado en mi juego y dar un nivel muy alto”, explicó Carlos el martes tras pasar ronda.

Será el partido estelar del día con permiso de Jannik Sinner, que abrirá la jornada ante el japonés Yoshihito Nishioka y de Stefanos Tsitsipas que se medirá a las 12.30 ante el canadiense Denis Schapovalov.