Zubimendi prefiere la Premier al Barça

El centrocampista ha rechazado irse ahora al Arsenal solo para acabar la temporada con la Real Su idea sería ir a Inglaterra en el futuro, por lo que su fichaje como blaugrana estaría descartado

Martín Zubimendi es uno de los mediocentros más cotizados del mercado. El futbolista ha rechazado una oferta millonaria del Arsenal para irse en el mercado de enero, pero según la 'Cadena Ser', el futbolista solo lo ha hecho por fidelidad a la Real Sociedad y para acabar la temporada de la mejor manera con el club donostiarra. En el futuro y, si hay un buen acuerdo para todas las partes, Zubimendi priorizaría salir hacia Inglaterra en detimento de un Barça que le ha querido pero ve muy difícil pagar su traspaso.

El centrocampista de la Real podía haberse marchado ahora al Arsenal porque el club londinense estaba dispuesto a abonar su cláusula de rescisión de 60 millones de euros. El joven futbolista del equipo donostiarra ha preferido quedarse en el proyecto de la Real al considerar que puede ser un año ilusionante en todas las competiciones. De hecho, el equipo vasco ha entrado de pleno, incluso, en la lucha por el campeonato de liga.

Su 'no' momentáneo al Arsenal no se puede leer, entonces, en clave Barça. El futbolista no ha renunciado para esperar al club blaugrana aunque sabe que Xavi Hernández le desea. Su entorno también es consciente del interés así como de las dudas que genera en la directiva blaugrana el pago por su fichaje. De hecho, el Barça no tiene en mente afrontar esta millonaria contratación hoy por hoy a causa de sus problemas financieros.

Es probable que en el futuro, Zubimendi sí abra las puertas a la Premier y, en concreto, al Arsenal. Sus representantes son los mismos que los del técnico, Mikel Arteta, por lo que la relación es muy fluida, pero el futbolista está a gusto en la Real y habrá que ver cuando se plantea su salida.