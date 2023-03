Xavi: "Es una victoria de oro"

El ténico azulgrana aseguró que "era una salida marcada en el calendario y nos llevamos tres puntos importantísimos" "Me entristece tanta hostilidad; juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad", admitió Xavi sobre el ambiente contra el Barça en San Mamés

Xavi fue muy consciente en sus declaraciones de la importancia de ganar en un estadio como San Mamés, y más en la antesala de un clásico que puede decidir una Liga. El técnico del FC Barcelona se mostró muy satisfecho por el resultado, aunque admitió que al equipo le está faltando control y acertar en la toma de decisiones finales para no sufrir tanto.

"Es una victoria de oro en una salida muy difícil, que estaba marcada en el calendario y nos llevamos tres puntos importantísimos", valoró el técnico azulgrana. Y añadió que "dimos un paso adelantea nivel ofensivo en los primeros 70-75 minutos. Frenkie lo entendió muy bien, quizás nos faltó encontrar al hombre libre, que era Gavi. Y en defensa, estuvieron todos espectaculares, solidarios y generosos".

De hecho, fue más allá y aseguró el egarense que "este equipo se deja la piel y me enorgullece cómo compite. El coraje reflejado en la persona de Gavi es espectacular, me emociona cuando ves que en un córner vuelven diez jugadores", describió el entrenador azulgrana.

Pero no todo fueron palabras cien por cien positivas, pues Xavi reconoció que "nos falta más paciencia, más calma, también la efectividad. Las tuvimos para hacer el segundo gol. Ansu, Robert. Balde... También faltó precisión y tuvimos demasiadas pérdidas innecesarias", pero recordó que "esto es San Mamés y aquí presionan mucho. No es que nos hayamos acostumbrado, es que sufrimos demasiado, es el guión de muchos partidos esta temporada. Nos gustaría ganar más holgadamente, pero sacamos una victoria de carácter y vital para el devenir de la Liga".

En este sentido, y de cara al clásico, Xavi explicó que "nosotros también tenemos presión, queremos ganar la Liga. Les he dicho a los jugadores que era una final, que había que competir y ponernos el mono de trabajo".

A vueltas con el 'caso Negreira'

Xavi se reconoció "entristecido" por el ambiente tan hostil vivido contra el Barça. "Respeto al público de San Mamés, siempre me han tratado muy bien. Me sorprende ambiente hostilidad y me entristece, creo que juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad".

Y concluyó que "no hemos hablado en el vestuario, estamos pendientes de jugar al fútbol, defender a muerte a este equipo".

Elogios a Balde y Frenkie

Xavi tuvo muy buenas palabras para Alejandro Balde, de quien expresó que “con 19 años marca diferencias en defensa y en ataque, es espectacular. Que siga así, es la sorpresa y la revelación de la temporada y por condiciones puede ser lo que quiera y desee”.

Y de Frenkie de Jong, dijo: “Lleva meses a un nivel extraordinario, genera superioridades, pierde pocos balones... es uno de los mejores centrocampistas del mundo”.