Optimismo en el Barça con la continuidad de Xavi

Mucho han cambiado las cosas desde que Xavi Hernández anunció a finales de enero que se marchaba a finales de temporada. El técnico, entonces, se sabía cuestionado por los malos resultados y entendió que debía dar un paso al lado por el bien del club. Meses después, el equipo ha realizado un cambio espectacular y puede aspirar a los dos títulos más importantes de la temporada. En el Barça se va a intentar todo para que Xavi continúe con su proyecto y hay cierto optimismo porque ahora se le ve feliz y orgulloso de una plantilla que ha crecido a base de jóvenes y que puede tener un futuro espectacular en Europa.

Xavi lo pasó mal en enero con el KO rotundo ante el Madrid en la Supercopa, la eliminación de Copa ante el Athletic y los pinchazos en la Liga, sobre todo ante el Villarreal en casa. Fue tras ese partido cuando le comunicó a Laporta su decisión irrevocable de irse y lo anunció públicamente para intentar rebajar las críticas del entorno y liberar así a sus jugadores, sumidos en una crisis de juego preocupante. Su acción ha sido un bálsamo porque, a partir de entonces, el vestuario ha reaccionado y llevan ya más de dos meses sin perder ningún partido, alguno de ellos muy comprometido.

En este periodo de tiempo, tanto Laporta como el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, han verbalizado la confianza total en Xavi y su trabajo. Han dado la cara por él e, internamente, le están apretando para que de marcha atrás a pesar que respetan su decisión. La euforia deportiva ha ido a más y el presidente quiere hablar largo y tendido con el entrenador para convencerle y darle las herramientas que necesita, convencidos de que el modelo de éxito está en camino y que Xavi ahora no puede irse.

La convicción del presidente es total y lo ha defendido internamente ante personas que podían tener más recelos a su continuidad. Laporta ha estudiado posibles opciones para sustituirle. Desde la opción interna con Rafa Márquez, hasta técnicos de máximo nivel como Tuchel, Nagelsmann o Flick, pero entiende que la figura de Xavi está por encima de ellos. Conoce la casa, la plantilla y, lo más importante, es un técnico de club y una leyenda del barcelonismo. Por eso le renovó hasta el 2025 con otro año opcional teniendo claro que iba a forjar un proyecto ganador. El Barça venía de la nada y el técnico ha sido capaz de construir un equipo que empieza a ser temido en Europa.

Ahora toda la pelota está en el tejado del entrenador. Xavi ha ido manteniendo firmeza en su postura alegando que no ha variado nada su pensamiento desde que anunció su salida a finales de temporada. Y ese discurso lo va a mantener hasta que se consigan o no los objetivos. El entrenador sabía que el mes de abril iba a ser clave y, por ahora, no hay nada que hablar. Agradece el apoyo del presidente, la Junta y la dirección deportiva y poco más.

A partir del Clásico, Xavi deberá definirse. Y hay optimismo. Porque el entrenador sabe que se está construyendo algo grande. Y su valentía con los jóvenes puede acabar forjando un equipo importante muy a largo plazo. Es evidente que el entrenador impondrá condiciones y todo podría pasar por fichar, al menos, dos jugadores de primerísimo nivel para afianzar al equipo y luchar por todos los títulos. Y el club lo va a intentar. Su futuro está más abierto y hay muchas esperanzas de que continúe, pero lo primero para todos es pasar ante el PSG.