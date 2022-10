Xavi: "Ha sido una buena castaña"

El entrenador del Barça lamentó "no haber llegado a su nivel, han sido mejores que nosotros y hay que desconectar de la Champions" Xavi recordó que "en esta competición nos ha pasado de todo, pero hay que ser autocríticos y pensar en ganar los otros títulos"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, inició su valoración del partido ante el Bayern aplaudiendo el comportamiento del público. "Hay que dar las gracias a la afición por su apoyo incondicional. Desde que estoy aquí lo han demostrado, apoyando hasta el final. La pena no demostrarlo en el campo. Ellos han sido mucho mejor. Es nuestra realidad. Debemos desconectar de la Champions, afrontar la realidad. Dije que igual había que crecer a base de castañas y esta es una castaña buena. La afición ha estado de diez".

Xavi no puso paños calientes y apuntó que "no hemos llegado a su nivel, nosotros fuimos mejores en Múnich y esta vez ellos aquí. Hay que rehacerse, ser eliminados antes de empezar también ha afectado. Teníamos muchas expectativas, es cierto que el grupo era complicado, pero nos ha pasado de todo y esta noche no hemos competido".

Sobre los pitos a Busquets, el míster afirmó que "hay que estar unidos, es con lo que me quedo. Quedan más competiciones, es un varapalo, debemos ser autocríticos para ganar títulos porque0 quedan más".

Xavi no quiso hablar de fracaso porque "desde dentro sabemos que nos ha pasado de todo, todas las situaciones posibles. Lo principal son nuestros errores, por efectividad. Hoy era tarde, la manera también es cruel, faltando un partido ya estar fuera. Hemos merecido algo más, nos vamos con mala sensación y nos debemos conectar para otros títulos".