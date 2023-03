Xavi: "El presidente me dice que estemos tranquilos por el caso Negreira"

El entrenador no cree que pueda perjudicar al equipo por la presión ambiental Xavi entiende que el equipo debe dedicarse a jugar

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, no quiso entrar a fondo en el caso Negreira. Xavi indicó que tanto él como el equipo están centrados en jugar aunque sí que reconoció que el presidente les ha transmitido tranquilidad. "Este tema se ocupa la directiva. He hablado con el presidente y me dice que estemos tranquilos".

Xavi afirmó que "nosotros hablamos habitualmente de fútbol y no de otras cosas. Nos centramos en lo que estamos centrados y ya está. Sinceramente no creo que nos perjudique a pesar de lo que se está diciendo. Estamos concentrados en el partido y vamos a eso. Lo demás no lo podemos controlar".

Xavi no quiso ir más allá reiterando que él es el entrenador del Barça y se dedica a entrenar. Se le preguntó directamente por el Madrid en el caso Negreira. "A nosotros no nos desestabilizará este comunicado. Lo que nos desestabilizaría sería Vinicius o Benzema. Nosotros estamos centrados en jugar".