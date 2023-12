Xavi no peligra: Laporta mantiene su confianza...por ahora

Xavi Hernández seguirá al frente del Barça sí o sí. El presidente del club blaugrana, Joan Laporta, mantiene la confianza absoluta en el entrenador a pesar de que existe mucha preocupación por la deriva del equipo y el estado de forma de algunos jugadores. En el Barça entienden que Xavi tiene el crédito suficiente para sacar adelante esta situación y hoy por hoy no hay ningún ultimátum encima de la mesa ni nada que se le parezca. Eso sí, el crédito no es ilimitado y en enero se valorará la situación con la esperanza de que la nueva crisis deportiva haya quedado atrás.

La derrota ante el Amberes fue un jarro de agua fría por la imagen que está dando el equipo. Hizo muchísimo daño a nivel interno el KO ante el Girona por la forma de perder ese partido, la superioridad del rival y la falta de autocrítica, y se confiaba en una reacción en la Champions ante un rival de poca entidad. El nuevo tropiezo viene a confirmar que el equipo puede haber tocado fondo, pero en el club se insiste en que Xavi es el técnico idóneo para encabezar el actual proyecto y tiene armas suficientes para revertir la situación.

Eso no quita que en la directiva, con el presidente a la cabeza, hay un enfado monumental por cómo está jugando el equipo y por el nulo rendimiento que están dando algunos futbolistas. En Amberes hubo una charla previa al partido entre Laporta, el director deportivo, Deco, y Xavi en la que se analizó la situación y se hizo un análisis de lo que estaba sucediendo. Los tres protagonistas coinciden en muchos argumentos por lo que van todos a una, pero sí exigen al técnico que haya más mano dura en el vestuario y se puso émfasis en dar algunos toques de atención a algunos futbolistas que hasta ahora parecían intocables.

La hoja de ruta en esta situación de crisis es complicada, pero ahora pasa por cerrar filas entorno a Xavi Hernández porque el Barça, a pesar de las malas sensaciones que da este equipo, continúa bien vivo en todas las competiciones. Ha pasado como primer clasificado a octavos de la Champions, en la Liga sigue a una distancia que permite una remontada y en enero se jugarán ya títulos de valor como la Supercopa y la Copa. Y es aquí dónde estaría el límite que podría hacer estallar la situación.

En el club blaugrana apuntan directamente al nivel bajo de algunos pesos pesados de la plantilla y a que algunos jugadores están jugando fuera de su posición. Estos aspectos se han comentado con Xavi y se espera que haya movimientos ya en el partido ante el Valencia. El entrenador parece tener claros los puntos débliles del equipo y la forma en la que se deben solucionar las cosas y desde el área deportiva apoyarán cualquier decisión al respecto. Cancelo debería regresar al lateral derecho y Balde al izquierdo mientras que arriba podrían darse cambios. En Mestalla se debe dar una reacción sí o sí para comenzar a encauzar la situación.

Tanto Laporta como la directiva sí tienen claro que hay plantilla suficiente para competir por todos los títulos. Se ha invertido mucho dinero en los dos últimos años y el entrenador debe sacar rendimiento a un vestuario repleto de jugadores internacionales. Es evidente que no han podido firmar algunos futbolistas deseados, pero entienden que el equipo es mejor que el Amberes o el Girona y eso se debe demostrar sobre el terreno de juego.

El Barça ha apoyado ya públicamente lo suficiente a Xavi y no van a hacerlo cada día. El nivel de confianza no ha variado: "No cambia nada con Xavi" insisten desde la entidad blaugrana tras el KO en la Champions, pero sí la presión hacia el entrenador. Mestalla debe ser un punto de inflexión para acabar el año en condiciones razonables. A partir de ahí se viene un mes de enero realmente decisivo para el futuro del proyecto. Y Laporta espera por el bien del club que suceda como el curso anterior y el equipo de un golpe encima de la mesa para recuperar la confianza. De lo contrario, se avecina un futuro muy negro.