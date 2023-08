Xavi: "Lamine es un jugador para marcar una época"

El entrenador del Barça quedó satisfecho con el rendimiento de los jóvenes y apuntó que "hay que fijarse en los casa en la situación económica en que tenemos" Xavi lamentó "las concesiones defensivas", pero en ataque "hemos generado mucho fútbol y el resultado final ha sido corto por las ocasiones"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, hizo una lectura positiva de la victoria en Villarreal, más allá de los tres goles recibidos, y ensalzó el papel de los canteranos, además de los jugadores de banquillo para llevarse los tres puntos de La Cerámica.

En declaraciones a Movistar LaLiga, Xavi dijo que el duelo fue una locura "por culpa nuestra. Teníamos el partido dominado. El Villarreal ha jugado diez minutos muy buenos de inicio, después el partido ha sido nuestro y con 0-2, concedemos demasiado".

El técnico tenía marcado que "en un córner no nos pueden marcar, nos empatan en otro error. En la media parte ajustamos y, pese a recibir el 3-2 en una contra, después jugamos muy bien a fútbol, generando mucho". A Xavi incluso le pareció que "el resultado ha quedado corto, debíamos haber marcado dos goles más. En líneas generales es un muy buen partido en ataque y en defensa hemos concedido demasiado".

Debut de Fermín

Los canteranos fueron protagonistas y, por ejemplo, Fermín López debutó en Primera División: "Fermín ha trabajado, Ansu ha tenido dos ocasiones claras, los que entran suman. Eric ha estado bien en la circulación del balón, Gavi ha mejorado en otra posición, Ferran ha tenido ambición y ganas. Ya dije que es un ejemplo y nos ha ayudado a remontar. Los cambios han sido claves".

Sobre los jóvenes insistió en que "a mí me lo dieron la oportunidad con 17-18 años, no tengo reparo en poner a la agente que trabaja bien, que tiene talento. Fermín es otro ejemplo. Hay que mirar la la cantera sobre todo en la situación que estamos. Lamine también lo ha hecho muy bien, con dos asistencias de gol, generando mucho. Miraremos más en casa".

Lamine centró la rueda de prensa y Xavi añadió que "es un jugador diferencial, listo, la toma de decisión es casi siempre la correcta y buena. Es lo mejor que tiene, con 16 años, no es titular por capricho".

Lamine Yamal impresionó en Villarreal | Javi Ferrándiz

El futbolista puede debutar el viernes en una lista con la Roja, aunque también puede elegir a Marruecos. En este sentido, Xavi admitió que "me gustaría que estuviera con España, es una decisión personal, no me ha dicho nada, con total sinceridad, de lo que va a hacer. Espero que esté muchos año aquí en Can Barça. Es un jugador para marcar una época".

Tampoco cree que los humos se le suban a la cabeza. "No tendrá problemas en gestionar lo que le pasa, es un chico feliz, humilde y le gusta el fútbol. Tiene competencia, eso sí. Lo veo muy preparado para jugar en el equipo"

Su consejo, en general, a los jóvenes fue claro: "Les digo que yo estaba asustado con 18 años, que ellos no lo estén, confiamos en la cantera plenamente, tendrán la oportunidad quien se lo merece. Además de los que han jugado, Cubarsí y Casadó estaban en el banquillo".

El mejor De Jong

De los más expertos dijo que "Lewandowski siempre está ahí, ya dije que va a marcar y nos ayuda mucho. En la segunda parte su presión ha sido más alta. nos ha ayudado más que en la primera parte,. Éste es el camino, dominar los 90 minutos, pero contra estos equipos tan buenos, cuesta".

Del buen nivel de Frenkie de Jong dijo que "es de hace meses, la temporada pasada estuvo extraordinario. Demuestra ser d elos mejores centrocampitsas del mundo. Con perosnalidad, divide, rompe líenas, juega en una posicion que es feliz... Es una maravilla verle jugar, está en su mejor nivel desde que llegó al Barça".

Òscar Hernández, quien ocupó la plaza del sancionado Xavi, saluda a Quique Setién | Javi Ferrándiz

Los elogios se extendieron hacia Eric Garcia, de quien dijo que "confío mucho en él. Compite con muchos centrales y muy buenos. Hay momentos y situaciones de juego en las que necesitas la salida de balón y dividir. Eric esto lo hace muy bien, Es una garantía y le tengo mucha confianza".

También habló de cómo Sergi Roberto mejoró en el segundo tiempo cuando le dijo que "la prioridad era cubrir su espalda porque otros jugadores no estaban llegando a las coberturas".

Molestias de Christensen

Del cambio de Christensen dijo que era por molestias: "Christensen lleva pdías con problemas en los aquiles y el sóleo. No estaba cómodo, como Balde. Salieron Marcos y Eric y estoy muy contento por el equipo".

También valoró las declaraciones del presidente, Joan Laporta, en las que aseguró que esta semana llegaría más de una incorporación. "Lo que dice el presidente va a misa, intentaremos incorporar a estos dos jugadores, vamos a ver. Estamos con el presidente a tope".