Xavi lamenta "los regalos en defensa" aunque destaca que "el partido ha sido positivo"

Clasificación resuelta para octavos de final. Primera parte completa del Barça en Barbastro y segunda mitad más descontrolada y con sufrimiento final (2-3). Xavi Hernández explicó que "he visto una primera parte muy buena por nuestra parte, muy completa, además teníamos que ir 0-2 porque el gol de Joao Félix era legal no era fuera de juego, en la segunda mitad hemos seguido bien pero todo se ha complicado con el gol innecesario después del córner".

No consigue Xavi poder estar satisfecho al 100% de los partidos de su Barça. Si en otros encuentros lamentaba primeras partes discretas pero destacaba la reacción en la reanudación en Barbastro fue lo contrario: "nos ha vuelto a faltar efectividad, con el 1-2 ellos se han activado y es normal porque son partidos que se te pueden complicar y ellos se extramotivan". Para buscar la razón de la desconexión de su equipo, el entrenador egarense recurrió a "la falta de concentración y a errores nuestros, regalos que complicaban un partido controladísimo".

"Héctor Fort ha hecho un partidazo"

Xavi Hernández no quiso quedarse, pese a todo, con estas acciones defensivas deficientes, ya que "el partido me deja sensaciones positivas, la primera parte ha sido muy buena y al final hemos sufrido en exceso por lo que habíamos jugado, me quedo con Fermín que ha estado muy bien y Héctor Fort que ha hecho un partidazo". Palabras de elogio al lateral de 17 años que puede ganarse más oportunidades en lo que queda de temporada.

Héctor Fort ante el Barbastro / Javi Ferrándiz

Las polémicas

Al final del encuentro ha habido algún pique entre jugadores del Barbastro y miembros del cuerpo técnico. Óscar Hernández ha visto la tarjeta roja pero Xavi no ha querido incidir en ello: "Hay cosas que se hablan sin más, al final he podido conversar con Dani que está realizando un gran trabajo en el Barbastro". Xavi ha querido zanjar el tema evitando más polémicas: "no busquéis tensión y polémica donde no la hay". Dónde si ha querido ser tajante es en la falta de VAR en estas eliminatorias de copa del rey: "No entiendo que no tengamos VAR, estamos en el 2024 y desconozco porque no tenemos esta herramienta en partidos así".

Xavi saluda al entrenador del Barbastro / Javier Ferrándiz

Objetivo Supercopa

Xavi quiso destacar la clasificación para octavos y se mostró con ganas de competir la Supercopa: "Llegamos bien, muy ilusionados y con muchas ganas de luchar por el primer título de la temporada" aunque ha recordado que en campeonatos cortos "hay que tener cuidado en las acciones a balón parado, en un córner se puede perder una Supercopa o un título, esto hay que tenerlo en cuenta".

Nombres propios

Vitor Roque ha jugado el tramo final del partido ejerciendo de '11' y con Lewandowski de '9', una situación que Xavi ve normal, ya que "Vitor es rápido y agresivo y se desmarca bien, ha tenido una buena ocasión y puede jugar con Robert, ya que se adapta a las dos posiciones". De la lesión de Iñigo Martínez no ha querido explayarse demasiado aunque sí que ha apuntado que la lesión del exdefensa del Athletic Club la ha sufrido "en la otra pierna".

Vitor Roque celebra junto a Lewandowski el tanto de penalti del polaco / JAVI FERRÁNDIZ

Después de vencer en los dos primeros partidos del 2024 el objetivo de Xavi es volver a alzar la Supercopa de España, un título que la temporada pasada marcó un punto de inflexión.