¿Por qué Xavi quiere fichar más en enero?

Xavi Hernández, en rueda de prensa / VALENTI ENRICH

Xavi Hernández se está mostrando este año mucho más comedido en sus delaraciones sobre fichajes. No quiere entrar mucho y evita hablar sobre rumores y futbolistas de otros equipos para no meterse en charcos. Esa estrategia varió ayer durante una rueda de prensa en la que el entrenador lanzó un claro mensaje: quiere sí o sí la incorporación de un nuevo centrocampista en el mercado de enero.

Xavi es consciente de la realidad del club y de la dificultad que existe para inscribir futbolistas pero dejó claro que no renunciará fácilmente a este fichaje porque lo considera clave. Y lo es para el cuerpo técnico porque ven claramente que la zona media del equipo no acaba de chutar desde la lesión de Gavi y la precariedad física de Pedri.

Y cuando la sala de máquinas no funciona, el Barça se vuelve simple y los rivales le plantan cara. El entrenador tiene claro que se necesita más control y máspresencia física en el centro del campo para ganar algo. Competir de tu a tu en la Champions será muy complicado si no se ficha y si no se acierta en la pieza que falta.

A Xavi le quedan pocos efectivos para rotar,pero sobre todo no tiene el perfil de un perro de presa que robe balones y presione derrochando intensidad.Esa faceta era la de Gavi, que cumplía su papel dándole un tono competitivo al equipo. Xavi pide y lo hace públicamente para presionar a su manera, aunque Joan Laporta es el primero que tiene el gatillo a punto si, finalmente, se consiguen los ingresos necesarios para levantar el límite salarial.

Firmar en enero no es fácil y no suele ser un buen síntoma de planificación a pesar de que aquí se hará por los problemas físicos de este curso. Laporta deberá apretar para vender, ahora sí, Barça Studios y Deco afinar en el jugador que pueda venir. Muy clara deben tener ya la opción y avanzada para que Xavi se permita pedir de una forma tan abierta esta incorporación. La temporada se le puede haacer muy larga al equipo si al final no viene nadie y los centrocampistas siguen igual de planos como hasta ahora.