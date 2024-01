Xavi vuelve a pronunciarse sobre el escándalo del VAR: "No me gustan las presiones que reciben los árbitros"

En la rueda de prensa previa a los cuartos de final de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el FC Barcelona, Xavi Hernández fue preguntado por toda la polémica arbitral derivada del escándalo que tuvo lugar el pasado domingo en el Santiago Bernabéu, en el triunfo del Real Madrid ante el Almería (3-2).

Aunque ya había ofrecido su punto de vista tras la victoria de su equipo en el Benito Villamarín (2-4), el técnico egarense volvió a expresarse sin tapujos. "La polémica arbitral está en Madrid, no en mí. Creo en la honestidad de los árbitros, pero no me gustan las presiones que reciben. Vuelvo a decir lo mismo que el otro día, pero insisto: la polémica no está en mí. Está en el Madrid-Almería. Yo solo di y doy mi opinión", declaró el míster azulgrana ante los medios de comunicación.

"Os contesto por educación. Hablo de la polémica arbitral porque me preguntáis [los periodistas]. Es momento de pronunciarse y reitero mis palabras. Son las sensaciones que tengo. A mí me gusta hablar de fútbol, me gusta el juego, pero si me preguntáis por la sensación que tuve el otro día... Todo el mundo lo ha visto y lo ha escuchado. Juzgad vosotros y, seguramente, tendremos la misma opinión", añadió.

Cuestionado por la presión de 'Real Madrid TV' al colectivo arbitral, Xavi emplazó a los periodistas a dirigirse a otros estamentos. "Esta es una pregunta para los árbitros. Ahora, por fin, hacen ruedas de prensa. Preguntadles a ellos, a la Federación, a Medina Cantalejo, yo no puedo contestar a eso. A veces os contento por educación y me dais hostias como palos", reflexionó.

Por último, Xavi volvió a considerar que, según su punto de vista, "nos va a costar mucho ganar esta Liga", pero deseó y esperó "que nos salga toda la ira y la rabia". "Al Madrid lo he respetado siempre. No le he faltado al respeto nunca y, si lo he hecho, he pedido perdón", finalizó.