Xavi: "Siempre hay críticas, pero hemos ganado a un señor equipo"

Xavi Hernández lamentó no haber "marcado el segundo para tener tranquilidad, por esto hemos sufrido tanto" El míster elogió a De Jong, Pedri, Ferran o Marcos Alonso y de Lewandowski dijo que "los goles llegarán"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, vio lógico el sufrimiento para mantener la victoria mínima (1-0) ante el Atlético de Madrid. El míster recordó en declaraciones a Movistar que "nos hemos enfrentado a un señor equipo" y que el triunfo "es crucial" para la Liga.

Xavi apuntó que "hemos visto como hemos dominado, hemos tenido el segundo gol para la tranquilidad, no hemos aprovechado ocasiones muy claras, por esto sufrimos tanto. Ha sido un buen partido en líneas generales y creo que era merecido ganar por más de un gol". Pese a ello comentó que "no me molesta ganar por 1-0, no marcar más forma parte del acierto, efectividad, de los jugadores".

El Atlético dispuso de varias ocasiones y el míster reconoció que "normalmente no concedemos tanto", pero al mismo tiempo insistió en el valor de derrotar al Atlético: "No perdían desde enero, contra nosotros en el Metropolitano, y la victoria es crucial".

Xavi sonríe ante el árbitro Sánchez Martínez | EFE

El resultado ajustado puede llevar a cierto debato, algo que no preocupa a Xavi porque "siempre hay críticas, es normal después del 1-0, esto es el Barça". El entrenador reiteró que "queríamos ganar delante de la afición, que nos ha apoyado y podía pasar de todos. Jugamos contra Atlético, que siempre es complicado".

Reapariciones

De los nombres propios hizo un análisis rápido. "Frenkie de Jong ha estado muy a gusto, Pedri cambia la cara del equipo cuando entra, siento más tranquilidad cuando están Frenkie y Pedri, Ferran ha estado muy bien en su posición, Marcos también lo ha hecho muy bien en una posición que no es la suya. Ha sido un trabajo del equipo, hemos sido solidarios".

Pedri reapareció ante el Atlético después de superar una lesión que le ha tenido de baja dos meses | JAVI FERRANDIZ

Robert Lewandowski no tuvo fortuna otra vez de cara a gol, si bien Xavi lo relativizó ya que "es cuestión de acierto, igual que lo tuvo en gran parte de la temporada, ahora no ocurre, pero los goles llegarán". El entrenador recordó que "Lewandowski es el pichichi de la Liga con 17 goles, hoy quizá Ferran será el jugador más contento del mundo, pero es lo que pasa con los delanteros".

Rafinha y Ferran

En la rueda de prensa posterior también se refirió a Rafinha de quien "dijo que hizo un trabajo extraordinario, como Ferrran con sus vueltas en defensa, había que igualar a sus laterales. Hemos planteado bien el partido. Cuando ha entrado Pedri nos ha dado calma, mejora lo que tenemos. Frenkie también. Es un pasito más hacia el título".

Barça - Atlético de Madrid | El gol de Ferran Torres. | Reuters

Xavi se extendió con Ferran Torres. "Estoy especialmente contento porque trabaja mucho. Ha entendido lo que tenía que hacer casi como interior y picando el espacio. Su trabajo es siempre el mismo y esto para un técnico es muy importante".

El muro Ter Stegen

De Ter Stegen comentó que "está entre los tres mejores porteros del mundo. Y para lo queremos jugar nosotros es el mejor. Es determinante con el juego de pies y extraordinario en la portería. Es una garantía. La defensa ha mejorado mucho, con una línea alta. La presión alta, tras pérdida ha sido importante".

En cuanto a la Liga dijo que "el panorama es ilusionante, pero no hay nada hecho. Jugamos el miércoles contra otro gran equipo como el Rayo Vallecano". De la celebración dijo que "es normal después de una victoria como esta, pero si se sienten campeones, ya les recordaremos que no lo somos".