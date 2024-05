Xavi hablará con Vitor Roque sobre su futuro en el Barça

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, volvió a hablar sobre el futuro de Vitor Roque y dejó abierta la posibilidad de que tenga que salir cedido a finales de temporada. El técnico no quiso asegurar nada, pero hablarán con él para tomar la mejor decisión posible: "Quedan cinco partidos y ahora no es el momento. Vitor Roque es jugador del Barça y cuando acabe la temporada ya llegará el momento de hablar con él sobre lo mejor para todos".

Xavi no quiso ir más allá en la toma de decisiones y se limitó a decir que espera que se recupere de su proceso febril para que pueda estar disponible ante el Girona: "Ahora lo que nos interesa es que se ponga bien y que podamos tenerle a disposición para el partido. Quedan cinco partidos y puede tener protagonismo como el resto de sus compañeros. Ahora se tiene que centrar en eso".

Vitor Roque prácticamente no ha jugado nada desde que llegó en el mercado de enero. Se ha ido adaptando al juego blaugrana, pero Xavi casi no le ha dado minutos y el entrenador ya dejó entrever hace unos días que el brasileño debe jugar el próximo curso y que quizás en Barcelona no va a tener tanto protagonismo. El brasileño no quiere irse del club blaugrana, pero habrá ofertas para salir a préstamo y el Barça quiere que acepte alguna para que sea protagonista y pueda regresar mucho más adaptado.

En las próximas semanas se reunirán con su entorno para tomar una decisión final y todo indica que Vitor Roque no se quedará el próximo curso con el Barça. Tiene cinco años más de contrato y tendrá opciones para volver en el futuro.