Èxit en la 5a Fira de l’Esport Català amb la participació de 40 federacions

Celebrada la cinquena edició de la Fira de l’Esport Català, organitzada per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. 40 federacions esportives catalanes han tingut l’oportunitat al Moll de la Marina de difondre, a través d’activitats, masterclass, exhibicions i tallers, les seves diferents disciplines per obrir-se al món i fer créixer una base d’esport català que ha evidenciat la seva bona salut.

Un espai que ha comptat amb un moviment continu de visitants durant tot el dia, que han pogut profunditzar sobre les modalitats tradicionals, com són el golf, l’esgrima o els escacs; i també conèixer algunes de les més urbanes i innovadores com el skateboard, parkour, beach voley, etc. A més, aquest any ha coincidit amb el BCN Sup World Fest, una competició internacional de Stand Up Paddle en ple cor de Barcelona.

L’esdeveniment ha comptat amb espais on grans i petits han pogut practicar i conèixer més a fons els diferents esports presents a Catalunya. Com ha afirmat el president de la UFEC, Gerard Esteva, “ha estat una gran oportunitat perquè els assistents puguin viure en primera persona l’esport federat i gaudir d’una jornada en família per a tots els públics”.

Per la seva part, el director del Consell Català de l’Esport en funcions, Aleix Villatoro, ha valorat molt positivament la jornada afirmant que “s’ha presentat una oferta esportiva diversa i esperem que trobar nous practicants d’esports en les múltiples disciplines que tenim”.

L’acollida de les federacions catalanes d’aquesta cinquena edició de la Fira de l’Esport Català ha sigut excel·lent. Han format part de l’esdeveniment Aèria; Automobilisme; Bàdminton; Beisbol i Softbol; Billar; Caça; Coloms Esportius; Ciclisme; Cricket; Orientació; Entitats Excursionistes; Escacs; Esgrima; Espeleologia; Persones amb Discapacitat Intel·lectual – ACELL; Persones amb Discapacitat Física; Gimnàstica; Golf; Halterofilia; Hoquei; Judo; Korfbal; Lluita; Motociclisme; Natació; Pàdel; Paralítics Cerebrals; Patinatge; Pentatló Modern; Petanca; Pitch and Putt; Rem; Sords; Surf; Taekwondo; Tennis Taula; Tir amb Arc; Twirling; Vela; Voleibol.