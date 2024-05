El cambio de look radical de Iker Casillas que deja a todos con la boca abierta: "Iker Calvillas"

Iker Casillas está de cumpleaños. El exportero del Real Madrid y de la selección española cumple hoy, 20 de mayo, 43 años. Y lo ha celebrado dando una sorpresa a sus seguidores más fieles. Y es que Casillas ha aparecido con un look mucho más fresco y veraniego que seguro no le quitará tiempo peinarse por las mañanas.

El presidente de 1K en la Kings League ha sorprendido a sus seguidores con esta imagen de su nuevo look. "Nunca estaremos mejor que hoy. ¡Lo que tenga que venir, con 43! Gracias a todos, #IkerCalvillas", ha escrito en sus redes sociales para celebrar su cumpleaños.

Celebridades de todo el mundo han querido felicitar al deportista en su día especial. "Felicidades trolazooooo", le ha escrito Luka Modric. "Calvillas, FELICIDADES SANTO", escribía djMariio.

Las reacciones a su cambio de look no se han hecho esperar y son muchas las personas que piensan que no es un simple rapado sino que se trata de un injerto capilar. "Vaya cambio, capitán. Menos mal que el pelo crece", "A ponerse todos pelo, venga", "Debe estar de moda" o "¿Te vas a poner pelo tú también?", han sido algunos de los mensajes que ha recibido.