Guerra abierta en Italia por Paulo Dybala

Paulo Dybala promete ser uno de los protagonistas del mercado de fichajes. Y es que 'La Joya' tiene actualmente una cláusula de únicamente 12 millones de euros. Su coste irrisorio lo convierten, de esta manera, en un jugador muy apetecible para diferentes clubes.

Tras meses de especulaciones sobre diferentes clubes interesados en hacerse con los servicios del jugador, el último club en mostrarse atento a su situación es el Inter de Milán. Tal y como informa 'Tuttosport', Marotta, actual presidente y director ejecutivo del Inter, quiere aprovechar su insultante cláusula para firmar al argentino.

El objetivo principal de Dybala no es abandonar la Roma. Su temporada en la capital italiana ha sido irregular por diferentes molestias que le han impedido jugar todos los partidos, pero sigue siendo uno de los pilares fundamentales del equipo, convirtiéndose, de esta manera, en uno los jugadores más aclamados por su afición. Sus registros avalan que 'La Joya' es un jugador determinante: 16 goles y 10 asistencias.

Diferentes clubes interesados

El Inter no es el único club que quiere firmar a Dybala. Desde Italia apuntan al interés del Nápoles de Antonio Conte, del Fenerbahçe de José Mourinho y de ligas exóticas como la saudí. De esta manera, su cláusula ha provocado una 'guerra abierta' para tratar de convencer al jugador.

Dybala celebra un gol contra el Empoli / EFE

El delantero, recientemente en una entrevista para 'The Athletic', explicó que su intención es quedarse en Roma, pero al mismo tiempo dejó caer que no descartaría probar nuevas aventuras: "Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas", reconoció el ex de la Juve.

Dybala, que no ha sido convocado por Scaloni para la Copa América, se encuentra de vacaciones alejado del foco mediático. Cada día que pasa un nuevo equipo se suma a la lista de interesados por el jugador. Hasta el 31 de julio su cláusula sigue siendo de tan solo 12 millones y su futuro puede ser lejano de la capital italiana.