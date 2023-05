Xavi, sobre el futuro de Ansu Fati: "No he hablado con él"

Xavi Hernández ha hablado en la rueda de prensa previa al partido contra el Mallorca El futuro de Ansu Fati en el FC Barcelona no está asegurado

Con la temporada ya prácticamente finalizada, el título liguero en el bolsillo y la despedida del Camp Nou del próximo domingo como fecha señalada en el calendario azulgrana, en el club se espera la aprobación del plan de viabilidad para empezar un mercado de fichajes clave para el futuro.

Uno de los nombres que suena para abandonar el FC Barcelona es Ansu Fati. El canterano, intransferible hasta hace muy poco, no tiene su continuidad asegurada. Algo que tampoco ha querido certificar Xavi en rueda de prensa.

"No he hablado con él de futuro. No sabemos la situación de 'fair play'. Cuando sepamos planificaremos entradas y salidas", ha afirmado.

El técnico ha querido dejar claro que todavía no hay ninguna salida confirmada y que todo dependerá de la economía del club para tomar decisiones, algo que se ha ido explicando a lo largo de estas semanas.

En la agenda

El canterano azulgrana, por eso, es una realidad que interesa a varios equipos. Entre los que han sonado más hasta la fecha están los Wolves. Con buena relación con Jorge Mendes, los ingleses están muy atentos a la situación de Ansu Fati. En las últimas horas también se ha hablado del Arsenal.