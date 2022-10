Xavi: "Piqué es un ejemplo de capitán y lo tiene que saber la gente”

El técnico del Barcelona destacó que "hemos hecho un gran partido; nos tocaba reaccionar y no era fácil después del empate ante el Inter y la derrota en el Bernabéu" "Los cambios no son para señalar; el domingo habrá cambios también porque entiendo que hay fatiga y necesitamos intensidad y ritmo"

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, destacó en Movistar+ tras la victoria ante el Villarreal que "creo que hemos hecho un gran partido. Nos tocaba reaccionar, no era fácil después del empate ante el Inter y la derrota en el Bernabéu. Había muchas expectativas depositadas en nosotros y el equipo ha demostrado su carácter y ha dado la cara. Hemos jugado con ritmo e intensidad, hemos tenido efectividad, marcando tres goles al equipo que menos había encajado en la Liga. Hemos dejado buenas sensaciones en general".

El técnico blaugrana argumentó que "los cambios no son para señalar. El domingo habrá cambios también porque entiendo que hay fatiga y necesitamos intensidad y ritmo, y para eso se necesita estar al cien por cien. Todos los jugadores tienen que estar enchufados durante los minutos en los que participen".

Xavi no dudó en destacar el trabajo de Frenkie de Jong. Según comentó, "ha estado muy bien. Entendíamos que era el hombre libre, el que tenía que dividir. Creo que ha disfrutado el partido. Lo ha entendido muy bien. Estoy contento por él. Se lo merecía".

También resaltó la adaptación de Marcos Alonso como central. "Creo que se puede adaptar perfectamente a esa posición. Tiene condiciones para ganar los duelos y va bien en el uno contra uno, además tiene buena salida de balón, es zurdo. Ha estado a buen nivel, igual que Jordi, Jules y Sergi. Toda la línea defensiva ha estado muy bien", comentó.

Por último, Xavi comentó que está convencido de que Ansu Fati tendrá un papel protagonista. "Ansu depende de él. Tiene que ser muy importante. Está entrenando muy bien y será muy importante. Ha marcado otro golito, su trabajo en la presión, cómo ayuda. Si somos solidarios, al final ahí está el resultado", comentó.

EJEMPLO

Posteriormente, el técnico blaugrana defendió públicamente a Gerard Piqué en la sala de prensa. Según destacó, “en el Gamper pedí unidad y ahora es momento de estar unidos todos. Lo único que puedo decir es que juegue o no juegue, es un ejemplo en mayúsculas en el vestuario. Ni una mala cara y lo digo públicamente porque se lo merece. Es un ejemplo de capitán y lo tiene que saber la gente”. El técnico añadió que “no sé por qué le pitan, pero no me importa. Me importa el comportamiento dentro del vestuario y se entrena como el que más y suma para el equipo”.