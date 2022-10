De Jong: "Las victorias te suben la moral y mejoran el ambiente del vestuario"

"Después de los malos resultados contra el Inter y el Real Madrid necesitábamos ganar" "Me siento cómodo cuando participo en el juego y esta noche he tocado mucho el balón"

Frenkie de Jong destacó la importancia de haber retomado el camino de la victoria ante el Villarreal (3-0), después de las decepciones sufricas ante el Inter en la Champions League y el Real Madrid en la Liga. "Después de los malos resultados contra el Inter y el Real Madrid necesitábamos ganar", reconoció el centrocampista neerlandés, que reflexionó: "Si ganas partidos, hay mejor ambiente en el vestuario y te sube la moral".

El internacional orange incidió en el buen juego desplegado por el equipo ante uno de los rivales de la parte alta de la clasificación: "El Villarreal es un muy buen equipo y hemos jugado muy bién. Un 3-0 al descanso está muy bien".

De Jong ocupó ante el Villarreal la posición de mediocentro en detrimento de Sergio Busquets y dejó entrever que es la posición en la que se siente más cómodo: "Me da igual dónde juego, pero me siento cómodo cuando participo en el juego, cuando toco mucho la pelota y esta noche he tocado mucho el balón".

El centrocampista neerlandés explicó que pidió el cambio porque "tenía un poco cargado el gemelo y estaba un poco cansado". De Jong destacó la importancia del doblete de Robert Lewandowski: "Ha marcado dos golazos y Ansu Fati, otro. Te lo hacen más fácil".