Xavi desvela el jugador que más fútbol ve

Xavi Hernández ha completado la primera temporada completa al frente del banquillo del FC Barcelona El técnico azulgrana ha repasado la actualidad del Barça y algunos nombres propios en el programa 'Universo Valdano'

Xavi Hernández ha completado la primera temporada completa al frente del banquillo del FC Barcelona. El conjunto culé ha mejorado respecto a los cursos anteriores y ha conseguido ganar con comodidad LaLiga.

El entrenador catalán ha estado en el programa 'Universo Valdano' donde ha repasado la actualidad del Barça y, entre otros temas, ha sorprendido con sus palabras sobre Ousmane Dembélé.

Sobre la irregularidad del extremo francés, Xavi ha declarado que "Ousmane puede ser un 10 o puede ser un 2 y lo que hay que intentar es que se acerque más veces al 10. Tiene una posición en el campo donde es 10 o 0 porque tiene que driblar, se la tiene que jugar y le insisto que no pasa nada si pierde el balón, pero piérdelo en el sitio donde lo tienes que perder. Donde no puedes perder el balón es en mediocampo".

El técnico egarense también ha apuntado el desconocimiento que tiene la gente sobre la personalidad de Dembélé: "Le hemos potenciado sus características de juego, él está feliz y es una persona que la gente conoce muy poco. Es inteligente, le gusta el fútbol, ve más fútbol que nadie y está pendiente de todo el fútbol mundial. La gente no lo conoce, de lo que se dice o se escribe a la realidad hay un mundo".

Además, Xavi Hernández ha destacado la capacidad del futbolista francés para cambiar los silbidos por aplausos en el Spotify Camp Nou. "De Dembélé te destacaría que es una persona que todo el campo lo está silbando y sale a jugar media hora y lo cambia por aplausos, es tener una personalidad que hay muy pocos. Otro hubiera dicho 'míster' no juego más y buscarme una salida y en cambio Dembélé me dijo quiero jugar, quiero triunfar en el Barça y no me voy a ir a ningún lado".

Finalmente, Xavi Hernández ha explicado como Ousmane Dembélé ha cambiado su situación en el Barça: "Lo ha cambiado él. Su reto era triunfar en el Barça y lo está consiguiendo. Le ha costado porque es un futbolista que se lesionaba mucho, que no tenía la confianza necesaria para triunfar y yo le veo un potencial enorme. Y puedes preguntar a los laterales del fútbol español o europeo que cuando ven a Dembélé, ven a una persona con una pistola".