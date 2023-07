El 1x1 del Barcelona ante el Real Madrid

Oriol Romeu se impuso a Bellingham y acarició el gol con un cañonazo, Frenkie de Jong le ayudó con una gran intensidad en la medular Ferrmín tuvo una entrada al partido espectacular, con un golazo y una asistencia a Ferran Torres, que logró un gol de gran habilidad

El FC Barcelona goleó al Real Madrid en el clásico del verano gracias a los goles de Dembélé, Fermín y Ferran Torres. El francés estuvo acertado en una acción de estrategia impecable, mientras que Fermín y Ferran aportaron fuelle para marchacar en la recta final.

El Madrid quiso plantear un partido físico, pero chocó con un Oriol Romeu que no se arrugó y acarició el gol de no ser por el larguero, que rechazó su volea. Frankie de Jong le ayudó a mantener el ritmo.

El principal problema del Barça fueron las lesiones. Christensen se marchó por precaución y Gündogan por molestias musculares. Araujo también se llevó dos golpes.

El Madrid apretó en el segundo tiempo y Xavi tiró de jugadores con fuelle, como el capitán Sergi Roberto, y muy especialmente Fermín que estuvo descomunal.

Ter Stegen se llevó el MVP, si bien los palos le ayudaron con cinco remates a la madera de sus rivales. En defensa, Eric demostró carácter cuando salió y Balde fue un avión por la izquierda.

Al principio no se le vio cómodo de lateral. Con un Vinicius más centrado no tenía una marca muy clara y cometió un penalti claro por manos. Volvió por sus fueros con el paso de los minutos.

No llegó ni a la media hora de juego y fue sustituido por Eric Garcia. El danés no quiso forzar en un inicio de pretemporada que le está costando. Las ayudas de Koundé fueron fundamentales para evitar males mayores.

Dejó un delicado pase de gol a Dembélé en la acción que inauguró el marcador. Jugó muy avanzado, a menudo cerca de Lewandowski, y no entró en juego todo lo necesario. Sin embargo, cada vez que tocaba la pelota se creaba algo diferente.

En plena vorágine de rumores sobre la posibilidad que el PSG pague su cláusula de 50 millones, el francés demostró que tiene un valor muy alto en el equipo de Xavi. Marcó con un gran lanzamiento cruzado en una jugada de escuadra y cartabón. Pudo lograr el segundo de no ser por Courtois en un mano a mano.

Militato y Alaba estuvieron muy cerca de él y apenas le dejaron participar. Bajó a menudo para unirse a la creación del juego viendo que le llegaban pocos balones. No dispuso de ninguna ocasión.

No le pesó su debut en un clásico y se notó que sabe moverse en el barro, algo que aprendió en Linares. La guinda llegó con un golazo desde la frontal y una asistencia a Ferran Torres.

No tuvo la posibilidad de encarar como hizo contra el Arsenal. El encuentro se estaba poniendo cuesta arriba y no tuvo opciones de jugársela.

Se dedicó a contenter para certificar el triunfo. No se permitió las alegrías de Balde en un momento en que era clave cerrar el partido con oficio.

5

Sergiño Dest, defensa

Posicional

No explotó su principal como son las proyecciones ofensivas porque no todaba. Estuvo bien complicado y no se complicó la vida para evitar pérdidas innecesarias.